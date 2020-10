EL2 - Yamaha confirme son triplé devant Mir, Ducati en difficulté

Après un roulage matinal retardé par la fraîcheur extrême du désert de Teruel, la deuxième séance d'essais libres du Grand Prix d'Aragón a pu se dérouler dans des conditions météo plus clémentes. Avec 24°C au sol à l'heure d'ouvrir la pitlane, aucun retard n'a cette fois été pris, même si le circuit restait balayé par un vent froid compliquant quelque peu la donne pour les pilotes.

Dans ces conditions, les pneus soft sont restés privilégiés à l'avant durant la majeure partie de la séance, avec pour seules exceptions les KTM et les Honda, toujours fidèles à des gommes un cran plus dur. À l'arrière, en revanche, le medium a été majoritairement privilégié avant le time attack qui a, comme d'habitude, vu fleurir les composés soft.

D'emblée, Maverick Viñales et Fabio Quartararo ont affiché des temps de 1'49"7, donnant le ton d'une séance qui allait faire la part belle aux Yamaha. C'est ensuite une autre M1, celle de Franco Morbidelli, qui s'est portée en tête en 1'49"5. Le pilote italien a également été le premier à passer sous la barre des 1'49, avec un chrono de 1'48"992 signé dans son sixième tour.

Équipé de deux pneus tendres n'ayant bouclé que deux tours, Joan Mir a porté sa Suzuki en tête au bout de 20 minutes de séance. Son temps de 1'48"688 a dès lors fait office de référence jusqu'à la phase de time attack qui a conclu ce roulage dans l'optique des qualifications : les dix hommes les plus rapides au cumul des trois premières séances seront en effet qualifiés directement pour la Q2 demain.

Avant que le classement soit secoué par ces attaques dans la phase finale, Viñales s'est lui aussi invité dans la fenêtre des 1'48, s'intercalant entre Mir et Morbidelli. Puis Takaaki Nakagami a placé sa Honda quatre millièmes plus haut lorsqu'il a à son tour chaussé deux pneus tendres peu avant l'entrée dans le dernier quart d'heure.

Descendu à la cinquième place, Fabio Quartararo a profité de son time attack pour se propulser au sommet du classement avec un gain d'une demi-seconde, rendu possible par l'utilisation des gommes tendres et neuves. Dans la foulée, il a pu faire encore mieux et porter la marque à 1'48"210. S'il devançait encore Joan Mir lorsqu'il a fait son retour au stand à sept minutes de la fin, le Français a vu le duo Maverick Viñales-Aleix Espargaró s'intercaler entre eux, le pilote Yamaha postant un chrono de 1'48"304 et celui d'Aprilia profitant habilement de sa roue pour atteindre les 1'48"670.

Les Ducati hors du top 10

C'est alors que la fin de séance s'est intensifiée et le coup de massue est venu de Viñales avec un chrono de 1'47"771. Le pilote espagnol s'est ainsi porté en tête avec 0"439 d'avance sur Quartararo, tandis que Morbidelli s'est hissé à la troisième place, 0"079 plus loin. Les deux pilotes Petronas ont pu abaisser encore leur référence personnelle, mais sans changer l'ordre de ce top 3. Viñales en termine donc en tête, 0"243 plus rapide que ne l'avaient été les EL2 l'an dernier avec pourtant 38°C au sol à l'époque.

Quartararo a conclu la séance à 0"249 du leader et avec 0"198 d'avance sur son coéquipier actuel. Mir quant à lui occupe la quatrième place à plus de sept dixièmes de Viñales. Cal Crutchlow a réussi à se hisser à la cinquième position, devant Aleix Espargaró, pour le moment qualifié pour la Q2 grâce au tour bouclé derrière Viñales. Il devance son frère Pol de 0"076.

Johann Zarco a vu le top 10 s'envoler lorsqu'il a chuté à deux minutes de la fin de séance. Il occupait à cet instant la dixième place, sous la menace des attaques encore produites de toutes parts, et c'est le dernier tour bouclé par Álex Márquez qui a eu raison de ses espoirs, l'Espagnol se portant à la huitième place. Le top 10 est complété par Nakagami et Rins.

Longtemps relégué en fond de classement en 1'50"603 seulement, après avoir travaillé avec des pneus à l'usure très avancée, Jack Miller s'est hissé dans le top 10 sans tarder lorsqu'il a monté des gommes neuves, mais n'a pas pu s'y maintenir. Comme l'intégralité des autres pilotes Ducati, il se trouve pour le moment en dehors de la zone de sécurité.

Après Zarco et Morbidelli ce matin, Brad Binder est lui aussi tombé dans le virage 14, piégé sans avertissement dans la première partie de la séance. Le pilote sud-africain s'est relevé sans mal, malgré de gros dégâts cosmétiques sur sa machine. À l'entame du dernier quart d'heure, c'est le virage 12 qui a piégé Stefan Bradl, lui aussi indemne.

Grand Prix d'Aragón - Essais Libres 2