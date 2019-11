EL3 - Quartararo toujours devant, Zarco en Q1

Le mercure peine à grimper ce samedi matin, puisqu'il ne fait que 10°C dans l'air et à peine 8°C sur la piste lorsque les pilotes MotoGP s'élancent pour les Essais Libres 3. Cette séance est évidemment primordiale afin de décider qui seront les dix pilotes qualifiés d'office pour la Q2, qui aura lieu cet après-midi. Les premiers chronos sont évidemment assez loin de ceux réalisés vendredi, Fabio Quartararo pointant initialement à deux secondes de son 1'30"735 d'hier.

Marc Márquez est le premier à se placer dans les 1'31 avec un temps de 1'31"631 le plaçant devant Quartararo et Viñales. Les trois hommes forts de la première journée de ce Grand Prix de Valence répondent donc présent d'entrée en EL3 ! Le Champion du monde frappe toutefois un grand coup dès son cinquième tour, puisqu'il signe son meilleur chrono du week-end, en 1'30"898. Lui et Andrea Iannone sont les seuls pilotes à améliorer leur temps de vendredi dans les dix premières minutes.

Aleix Espargaró est le premier pilote à chuter dans cette séance, lorsqu'il perd l'avant de son Aprilia RS-GP au virage 4. Le pilote espagnol se relève sans souci et doit donc utiliser sa deuxième moto afin de tenter de rester dans le top 10, après sa huitième place de vendredi. Cal Crutchlow termine également au sol à 26 minutes du drapeau à damier, dans le virage 10 cette fois. Les deux endroits sont évidemment très piégeux, étant donné que les virages à droite ne sont pas légion sur le circuit de Valence.

À mi-séance, Marc Márquez mène la danse devant Quartararo, Miller, Viñales et Morbidelli. Le Champion du monde est toujours l'un des deux seuls pilotes à avoir amélioré son temps de vendredi. Le numéro 93 enchaîne les tours sur une monte pneumatique composée d'un medium à l'avant et d'un soft à l'arrière, avec de bons tours dans les 1'31.

Le dernier quart d'heure de la séance marque le début des time attacks. Valentino Rossi, muni de deux pneus tendres neufs, est le premier à améliorer et à se placer dans le top 10 du classement combiné. Avec un temps de 1'31"165, le Docteur se hisse à la cinquième position, avec le deuxième chrono de la séance. Le #46 en est ensuite dépossédé par Danilo Petrucci. Zarco et Aleix Espargaró sont les premiers à sortir du top 10, qualificatif d'office pour la Q2. Franco Morbidelli améliore également son temps et solidifie sa quatrième place au classement combiné, avec un temps à moins d'un dixième de celui de Marc Márquez ce samedi matin.

Pecco Bagnaia est victime quelques instants plus tard d'une lourde chute à la sortie de la voie des stands. Le pilote italien, qui semble avoir été victime de freins trop froids, prend quelques instants avant de se relever, mais semble aller bien.

Fin de séance frénétique !

Maverick Viñales améliore son temps, en 1'30"766, avant que Valentino Rossi ne prenne la tête de la séance avec ce qui est à ce stade le meilleur temps du week-end : 1'30"630 ! Trois minutes avant le drapeau à damier, Andrea Dovizioso pointe en dehors du top 10, alors que tous les pilotes donnent le tout pour le tout dans un dernier time attack. Miller prend la tête du classement en 1'30"543, alors que Dovi revient dans le top 10 avec le septième chrono au classement combiné, poussant Rins en dehors de la zone de qualification pour la Q2.

Fabio Quartararo, discret depuis le début de séance, claque un impressionnant 1'30"232, lui offrant la tête de la séance et des temps combinés. Marc Márquez se rapproche à deux dixièmes du Français à 30 petites secondes du drapeau à damier. Danilo Petrucci revient dans le top 10 en toute fin de séance, laissant Pol Espargaró en Q1. Le pilote KTM sera notamment rejoint par Álex Rins, finalement 12e.

Quartararo en termine donc avec le meilleur temps, devant Márquez, Miller, Rossi, Morbidelli et Viñales. Les deux Ducati officielles de Petrucci et Dovisiozo suivent, devant Mir et Crutchlow, ces dix pilotes sont qualifiés d'office pour la Q2. En 13e position, Johann Zarco devance Jorge Lorenzo, et les deux hommes devront tenter d'obtenir l'un des deux tickets disponibles en Q1. Présent pour son premier GP en MotoGP, Iker Lecuona termine la séance à une belle 20e place, devant Kallio, Bagnaia et Syahrin.

GP de Valence - Essais Libres 3