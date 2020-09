EL4 - Fabio Quartararo confirme l'avantage de Yamaha

Le soleil est toujours présent sur Misano au début de ces Essais Libres 4, dernière séance avant les qualifications. Pol Espargaró, contraint de passer par la Q1 suite à une chute à la fin des EL3, pointe en tête dans les premières minutes de la séance, avant que Francesco Bagnaia ne prenne le pouvoir. Derrière eux, les pilotes Yamaha, dominateurs dans les trois premières séances, sont tous dans le top 10.

À moins de dix minutes du drapeau à damier, Álex Rins se rapproche du temps de Bagnaia, sans parvenir à prendre l'avantage. Fabio Quartararo replace ensuite Yamaha, dominatrice dans chacune des séances d'essais, à la première place, avant d'abaisser à nouveau la marque dans le tour suivant. Maverick Viñales, son futur équipier dans l'équipe d'usine Yamaha, se rapproche ensuite à 0''070.

Johann Zarco chute à moins de deux minutes de la fin de la séance, après être sorti des stands. Son cuir est râpé mais il pourra bien participer aux qualifications. Sous le drapeau à damier, Quartararo améliore encore son temps. Viñales ne parvient pas à prendre l'avantage.

Yamaha confirme son avantage avec Quartararo leader devant Viñales. Bagnaia est finalement troisième, devant Pol Espargaró. Rins pointe au cinquième rang, devant Franco Morbidelli. Valentino Rosso, l'idole locale, a réalisé le huitième temps. Zarco est 12e après sa chute.

Plusieurs pilotes ont comparé le pneu dur et le pneu médium à l'avant durant cette séance. Les pilotes n'ont que quelques minutes pour faire leur choix avant le début des qualifications. Les pilotes KTM et Honda seront tous en Q1 et ils devront s'affronter pour les deux places en Q2.

