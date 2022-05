Aleix Espargaró n'attendra "pas éternellement" une offre d'Aprilia

Charger le lecteur audio

C.G., Le Mans - L'avenir des pilotes n'a jamais autant été mis en avant depuis le début de la saison. Tandis que le salaire et les clauses des contrats actuels ont été abordés lors de la Commission de sécurité, et que le marché des pilotes est plus que jamais en ébullition suite à l'arrivée inattendue d'Álex Rins et Joan Mir sur celui-ci, les renouvellements sont incertains et la grille 2023 semble bien difficile à deviner.

Qu'ils rencontrent des difficultés comme Franco Morbidelli et se sentent en danger malgré un contrat déjà signé, ou qu'ils soient performants comme Aleix Espargaró, nombreux sont ceux à voir leur avenir relativement flou. Dans le cas d'Espargaró, le retard des négociations est d'autant plus étonnant qu'il a permis à Aprilia de revenir aux avant-postes en leur offrant victoire, podiums et une chance de titre cette année. C'est par ailleurs grâce à ses résultats que le constructeur italien a enfin perdu ses concessions.

Malgré ses solides performances, le #41 n'a toujours pas de nouvelles d'une prolongation avec la marque italienne et n'a pas manqué de souligner son incompréhension après les qualifications du Grand Prix de France qu'il a conclues au deuxième rang : "Je ne sais pas vraiment quoi dire. Ça ne dépend pas de moi. J'ai souvent dit que je voulais rester chez Aprilia mais je ne comprends pas vraiment ce qu'il se passe. Sincèrement, ça m'attriste un peu à chaque course qui passe, mais je ne peux pas le contrôler donc c'est comme ça. Mais c'est sûr que je n'attendrais pas éternellement."

"Je n'ai pas pensé à une deadline mais je ne peux pas attendre plus tard que le Mugello. À Barcelone, mon avenir sera clair", a-t-il ajouté.

Interrogé plus en détails à ce sujet, l'Espagnol a affirmé vouloir désormais prendre son destin en main, et ce peu importe la décision d'Aprilia : "On a des choses intéressantes. Après, sincèrement ce n'est pas que j'ai des offres, je ne suis pas pressé car le temps est à mon avantage puisqu'à chaque course je suis plus fort et que je me bats pour le titre, mais c'est une question de respect."

Actuellement deuxième du championnat à seulement sept points de Fabio Quartararo, Espargaró connaît la meilleure saison de sa carrière.

Avec Vincent Lalanne-Sicaud

