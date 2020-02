Espargaró : Le temps de Pedrosa, un bon signe pour l'avenir de KTM

Les deux constructeurs du plateau MotoGP qui bénéficient de concessions réglementaires, car réalisant des performances inférieures à celles des quatre autres marques, semblent d'ores et déjà s'affirmer comme les révélations de cette semaine d'essais à Sepang, qui prendra fin dimanche. Aprilia ne cesse de se montrer dans la partie haute du classement avec un Aleix Espargaró ravi de sa nouvelle monture, et KTM ne fait également remarquer.

Ce fut le cas notamment aujourd'hui lorsque Dani Pedrosa s'est hissé en fin de séance à la troisième place. Il semble que cela ait été le résultat du test par le pilote espagnol de l'un des nouveaux pneus proposés par Michelin, un détail qui alimente les espoirs de Pol Espargaró pour l'avenir.

"À la fin de la journée, Dani essayait le pneu Michelin. Ils en ont apporté deux et je n'étais pas sûr de monter le pneu soft car Morbidelli l'a mis à la mi-journée et il est tombé, il a dit qu'il poussait trop sur l'avant. Je ne pensais pas l'essayer mais le temps de Dani montre que la moto est bonne avec ce pneu alors je vais l'essayer", promet désormais le pilote espagnol en vue de la journée de dimanche.

Et le titulaire ne tarit pas d'éloges pour celui qui a assumé le rôle de pilote d'essais pour le constructeur autrichien il y a maintenant un an et qui prend une part de plus en plus importante dans le développement de la RC16. "Il fait du surtout boulot, il teste lui aussi beaucoup de choses", salue-t-il. "Dani a fait un très bon temps à la fin avec le nouveau pneu et il m'a dit qu'il était très content. On est tous très contents, ça signifie que la moto est rapide avec les nouveaux pneus qui viennent de Michelin, ce qui pour l'avenir est très important pour nous."

"Aujourd'hui, on s'est plus concentrés sur le pneu medium, car on cherche plus de régularité en course, c'est ce qui nous manque le plus souvent. Mais ce que Dani a fait aujourd'hui signifie que la moto est prête pour un tour lancé avec le pneu soft", observe Espargaró, qui a conclu cette journée à la huitième place, à 0"327 de Pedrosa. Sa meilleure performance a été celle qu'il a réalisée en tout début de journée, cependant bien qu'il n'ait pas cherché à se lancer dans un time attack par la suite, il n'en apparaît pas moins ravi par les progrès affichés par sa moto.

"Je suis très content de la manière dont tout se passe. La moto ne cesse de s'améliorer et le châssis a été très bon durant toute la journée", souligne Espargaró, qui s'oriente désormais vers le châssis hybride conçu par KTM. "On a testé beaucoup de choses avec le nouveau châssis et je me sens très à l'aise avec tout. Ce que l'on cherchait surtout c'était de pouvoir incliner la moto à l'accélération et de la stabilité. Tout est très bien, cela a été une journée très positive."

Lire aussi : La Honda 2020 ne règle pas le manque d'agilité dans les virages

"Je pense qu'ici il est encore plus important que le châssis fonctionne, parce que ce sont des virages très rapides et la moto peut très facilement se mettre à vibrer à la fin du virage et on perd alors de la stabilité. C'est ce qui nous manque, quand on n'a pas une moto assez stable ici tout devient plus difficile parce qu'on ne peut pas emmener tellement de vitesse dans le virage, puis il faut s'arrêter très au milieu du virage, il faut combler le retard, et avec cette chaleur les pneus patinent… C'est une histoire qui n'en finit jamais, alors obtenir enfin cette stabilité que l'on recherchait [est positif]."

"Si vous m'aviez dit avant que l'on vienne ici que l'on serait là où l'on est après ces deux jours, pas à cette position parce que je m'en fiche mais avec ces chronos en rythme de course, avec des pneus qui ont fait 24 tours, je vous aurais dit que ça n'est pas possible pour KTM. Mais on est très bien, la régularité est là, en rythme on fait partie des plus rapides. C'est génial, je suis très surpris de cette situation", ajoute Pol Espargaró. "On attend toujours quelque chose, on rêve, mais ça devient réel et la moto ne cesse de s'améliorer. Qu'on soit bons ici alors qu'on est généralement en difficulté, ne fait que me rendre impatient qu'on soit en Europe, [par exemple] à Jerez où l'on est habituellement rapides."