Fausto Gresini : la situation jugée "critique"

Le team Gresini Racing a transmis ce jeudi soir un nouveau bulletin médical informant de la condition de son directeur, Fausto Gresini.

Hospitalisé depuis le 27 décembre après avoir été infecté par le COVID-19 peu avant Noël, l'ancien pilote a subi en fin de semaine dernière une dégradation de son état, qui avait été rendue publique par sa famille. La situation générale ne semble pas s'être améliorée depuis, au point que le médecin qui le suit depuis son arrivée à Bologne emploie à présent un vocabulaire des plus préoccupants.

"Fausto Gresini se trouve encore hospitalisé dans l'unité de soins intensifs de l'hôpital Maggiore de Bologne pour une sévère insuffisance respiratoire persistante, consécutive à une infection par le COVID-19. Malheureusement, des complications sont survenues, rendant le cadre clinique critique", indique le Dr Nicola Cilloni.

"Les équipes médicales continuent à le soigner avec la plus grande intensité possible dans l'espoir d'une reprise des fonctions de l'organe, gravement compromises. Il reste soutenu par un respirateur mécanique et en coma artificiel."

Près de deux mois après sa première hospitalisation, à Imola, puis son transfert rapide à Bologne, le double Champion du monde 125cc continue donc de se battre contre un virus qui l'a considérablement atteint. Initialement placé dans le coma, il en avait été sorti début janvier grâce à des signes positifs. Depuis, au gré des hauts et des bas qu'il a subis, d'autres améliorations ont permis de retrouver espoir, et ce fut notamment le cas lors du dernier bulletin officiel en date, qui faisait suite à une alerte. C'est peu après que son état s'est à nouveau dégradé.

Mercredi, le team Gresini a maintenu la présentation officielle de sa saison Moto2 et Moto3, dans un contexte lourd et se voulant porteur d'espoir pour que Fausto Gresini puisse rapidement se remettre et retrouver ses troupes. C'est ce que chacun continue à espérer aujourd'hui.