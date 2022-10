Gagner ou aider Bagnaia ? Le casse-tête de VR46 à Buriram

Charger le lecteur audio

C'est un sujet qui ne cesse de revenir sur le devant de la scène depuis plusieurs Grands Prix. Des consignes d'équipe ont-elles ou vont-elles être instaurées afin d'aider Pecco Bagnaia à décrocher le titre MotoGP face à Fabio Quartararo et Aleix Espargaró ?

La bataille qui a opposé Enea Bastianini au leader Ducati à Misano a été l'élément déclencheur de ce débat, le pilote Gresini n'ayant pas hésité à attaquer son futur coéquipier, et à s'octroyer la victoire au Grand Prix suivant, en Aragón, quand cinq points pourraient être déterminants pour Bagnaia à quelques courses de la fin de la saison.

Le constructeur a pour le moment toujours nié avoir instauré des consignes d'équipes, ce qui a été plutôt confirmé par les performances de Bastianini, et Bagnaia a clairement indiqué ne pas souhaiter bénéficier d'aide de la part de ses coéquipiers. Toutefois, Ducati n'a jamais caché avoir demandé à ses pilotes de ne pas faire de folie en piste.

Avec sept machines qualifiées dans le top 10 en Thaïlande, la principale concurrence de Bagnaia viendra donc de ses propres coéquipiers, et pas seulement Jack Miller au sein du team officiel et de Jorge Martín et Johann Zarco chez Pramac puisque Marco Bezzecchi sera un adversaire de taille en s'élançant depuis la pole position.

Si au Japon, le rookie italien a pris la décision de ne porter aucune attaque à son ami une fois qu'il s'est retrouvé derrière lui, cette fois le scénario est différent avec une toute première victoire pour lui à la clé. La situation s'annonce donc particulièrement complexe à gérer pour l'équipe VR46, qui détient une opportunité de décrocher elle aussi son premier succès, mais qui souhaite également protéger Bagnaia, élève de l'académie de Valentino Rossi.

"Je pense que beaucoup de pilotes peuvent gagner cette course, ça va être dur mais quoi qu'il en soit on est en pole position, on doit profiter de ce moment et essayer de faire notre meilleure course. Ça va vraiment être difficile car Quartararo et Pecco jouent le championnat, mais ça sera super d'être là pour tout voir", a déclaré le team manager Pablo Nieto au site officiel.

"Bien sûr, on a quatre pilotes de l'académie en MotoGP et notre rêve est d'essayer de décrocher le titre. On se bat pour ça actuellement avec Pecco. Évidemment, si on peut aider Pecco on le fera mais c'est difficile de gérer cette situation car on se battra peut-être aussi pour la victoire, c’est difficile de comprendre ce qu'on peut faire. On doit en parler, mais le positif c'est qu'on est ensemble."

Une déclaration saluée par Davide Tardozzi, le team manager de l'équipe Ducati officielle, qui a néanmoins rappelé que Bagnaia ne souhaitait pas être favorisé. "Merci à Pablo et à l'académie. Pecco est l'un de leurs pilotes donc merci à eux, mais Pecco a besoin de faire sa propre course et d'essayer de faire ce qu'il a déjà fait six fois cette année en menant le groupe et en étant devant tout le monde. Je pense que Pecco n'aime pas être aidé, ce qui pourrait arriver lors de la dernière course à Valence, mais il nous a dit plusieurs fois qu'il ne veut pas d'aide, qu'il veut remporter le titre avec sa vitesse", a-t-il expliqué.

"On croit en l'intelligence des pilotes Ducati donc on sait qu'ils savent ce qui est bien de faire et ce qu'ils doivent faire donc je pense qu'on n'a rien à leur dire parce qu'ils savent déjà quoi faire d'eux-mêmes."