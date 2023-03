Johann Zarco repart en quête de victoire après un hiver de changements

Charger le lecteur audio

Johann Zarco se lance dans sa septième saison en tant que pilote MotoGP avec un objectif une nouvelle fois réaffirmé, celui de remporter au moins un premier succès. Doublement titré dans la catégorie intermédiaire, le Français a déjà cumulé 15 podiums au plus haut niveau et plusieurs fois touché du doigt le trophée de la victoire, mais chaque fois il a semblé lui manquer ce petit quelque chose qui s'avère décisif pour l'emporter.

Alors, après une saison 2022 qui l'avait quelque peu frustré, lui qui se sentait bloqué au niveau qu'il avait réussi à atteindre avec la Ducati, il a remis plusieurs choses à plat pendant l'hiver et a cherché à optimiser la pause pour corriger ce qui devait l'être. En premier lieu, son approche.

"Entre les tests de la Malaisie et de Portimão, durant ces cinq jours, j'ai essayé de changer un peu mon approche de la Ducati afin de mieux utiliser mes points forts et mon pilotage", explique le Français, qui dispose de la Ducati GP23 pour cette nouvelle saison. "J'ai essayé de m'adapter à la moto et, maintenant, on tente d'obtenir une meilleure adaptation de la moto à mon style pour que le pilotage soit plus naturel. Quand ça arrive, les chronos arrivent aussi. Et si on se sent plus à l'aise, c'est aussi une opportunité pour mieux se battre en course. C'est donc l'objectif. Maintenant il va falloir voir comment j'arriverai à me battre et à conserver ma position une fois que j'aurai les autres pilotes autour de moi."

LIRE AUSSI - Johann Zarco, la quête permanente du plaisir et de la performance

Toujours très analytique, Johann Zarco a voulu puiser dans le titre revenu à Ducati l'an dernier l'inspiration qui pourrait le porter lui aussi au sommet. Il a cependant compris qu'il ferait erreur à chercher à se rapprocher du niveau de Pecco Bagnaia en l'imitant. "Si on prend juste une vue technique du style de Pecco, il est super fort sur les freinages alors on peut chercher à fortement se concentrer sur les freinages. C'est ce que je faisais, mais je n'étais pas très à l'aise et je ne me sentais pas super bien sur la moto."

"Alors, maintenant, j'essaye de changer un peu, pour d'abord me sentir bien et ensuite voir si je serai assez fort pour dépasser des pilotes au freinage ou ne pas me faire dépasser. C'est le genre de changements que je veux faire. Pecco est le meilleur exemple car il a énormément de constance, il est le Champion du monde, mais ce que je peux voir le plus c'est le fait qu'il est super fluide sur la moto. C'est pour ça qu'il est le bon exemple à l'heure actuelle."

Le pilote Pramac a également choisi de changer sa préparation pendant cette pause hivernale et s'est rapproché d'un laboratoire de sciences cognitives. Et puis il y a eu un grand changement dans son stand, avec l'arrivée d'un nouveau chef mécanicien, ou plutôt le retour de celui qui l'accompagnait lors de ses titres en Moto2.

"C'était génial de le retrouver sept ans après mon deuxième titre Moto2", se réjouit-il, heureux de ce regard neuf sur la Desmosedici. "C'est quelqu'un qui a travaillé pendant de nombreuses années en Moto2 avec de bons résultats. Il arrive en MotoGP, dans un environnement Ducati, et ça permet d'avoir un autre regard sur ce qu'on faisait. Je bloquais en quelque sorte quelque part et ça apporte de la fraîcheur d'avoir une vue plus générale."

"Avec toute son expérience, il peut comprendre [des choses] et donner des conseils. Et face à toutes les nouvelles choses qu'il doit apprendre et découvrir chez Ducati, il a tout le soutien de tous les ingénieurs. Il y a un staff incroyable chez Ducati qui travaille sur beaucoup de détails de la moto et qui le soutient. Lui, il a une grande expérience de beaucoup de choses, et pour tous les détails il a le soutien des gars de Ducati."

Et si toutes les pièces du puzzle étaient désormais réunies pour que le rêve de victoire de Johann Zarco devienne réalité ? "En 2021, j'ai plusieurs fois été très proche de la victoire et je n'ai pas réussi à l'obtenir. J'ai fait de bons podiums et des deuxièmes places, et j'ai été régulier pendant toute la saison. Clairement, tout le monde m'a dit qu'il fallait que je gagne, et je le veux aussi sans quoi je ne courrais plus", sourit-il. "Et c'est parce que je n'ai pas réussi à la décrocher les années précédentes, [parce que] je n'ai pratiquement rien à perdre, que j'ai dit que j'allais changer certaines choses pour avoir plus de naturel. Si j'y arrive, je pense que j'aurai la possibilité de la décrocher."