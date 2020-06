Lorenzo "un peu soulagé" après l'annulation de sa wild-card

Tout jeune retraité, Jorge Lorenzo vit cette année très particulière dans le rôle de pilote d'essai pour le constructeur qui a accompagné ses trois titres MotoGP. Revenu en piste en février, avec le modèle 2019 de la Yamaha, il a dû renoncer à ses tests suivants, prévus au Japon, et à la wild-card dont il aurait dû bénéficier pour disputer le Grand Prix de Catalogne en juin. Toutefois cette annonce n'a pas été pour lui source de frustration, mais plutôt d'un certain soulagement au vu des circonstances dans lesquelles il aurait couru.

"D'un côté, je suis triste parce que je voulais vraiment faire cette course, mais de l'autre je suis un peu soulagé, parce que sans test au préalable je ne pense pas que j'aurais pu être très compétitif", a-t-il admis dans un live sur le compte Instagram officiel du MotoGP. "Je ne pense pas que cela aurait été une bonne idée de prendre directement la piste pour un week-end de course, d'essayer de faire une wild-card et d'être compétitif. Je ne pense pas que cela aurait été possible. Je suis donc triste parce que je voulais faire cela correctement, en ayant fait des tests et en me sentant bien avec la moto avant de courir. Mais de l'autre côté, c'est peut-être mieux comme ça."

Un retour à temps plein ? Uniquement pour gagner

Son retour ponctuel à la compétition avait été accueilli avec enthousiasme par des passionnés impatients de le voir s'aligner à nouveau sur une grille de départ au guidon d'une Yamaha, mais cela n'est peut-être que partie remise. À chaque prise de parole, le triple Champion du monde espagnol ne peut éviter d'aborder la question de son hypothétique retour à temps plein, un sujet qui est vite devenu un serpent de mer depuis son départ à la retraite en novembre dernier. L'absence d'une réponse définitive de sa part n'est sans doute pas étrangère au fait que les spéculations se poursuivent, mais le fait est qu'il conserve un discours très pondéré et prudent sur le sujet, sans complètement fermer les portes.

Dans un entretien accordé au site officiel du MotoGP, le #99 précise toutefois qu'il faudrait un cocktail précis pour le convaincre, mêlant sa propre envie de se replonger dans le quotidien de la compétition, et notamment ce qu'il peut avoir de pesant, et les chances qui s'offriraient à lui de gagner à nouveau et de retrouver des sensations qu'il n'a plus connues depuis son dernier succès, au Grand Prix d'Autriche 2018.

"En ce moment je profite bien de la vie et je pense avoir trouvé un compromis", explique-t-il. "Il ne me vient pas à l'esprit que j'ai besoin de revenir et je n'ai pas cette nécessité de rouler à nouveau et de ressentir à nouveau cette pression. Ce sont aussi de bons moments, parce que quand on gagne une course ou un titre c'est incroyable. On peut difficilement ressentir un tel pic de bonheur d'une autre manière."

"Il est vrai aussi que personne ne prend son téléphone et ne m'appelle pour que je fasse cela !" sourit le pilote espagnol, qui ne peut s'empêcher de se projeter sur ce qui se passerait si son téléphone sonnait : "Je ne sais pas ce qui se passerait si ça arrivait, mais si ça n'arrive pas je serai tout aussi content. Si jamais ça arrive, je les écouterai, bien sûr. Il est certain que je saisirais [cette chance] pour essayer de gagner et si je vois très clairement la possibilité de gagner le championnat. Mais je ne sais pas... Pour le moment je vais très bien et je ne pense pas que ça arrivera, et c'est bien comme ça."

Dans l'attente de sortir (ou pas) de sa retraite, Lorenzo espère bientôt pouvoir reprendre la piste pour les essais qu'il doit mener avec Yamaha. "Pour l'instant, il me faut comprendre quand se fera le prochain test. Yamaha étudie où et quand il aura lieu", indiquait-il dimanche après sa victoire lors du Grand Prix virtuel. "J'ai vu l'autre jour que KTM était en essais à Spielberg, alors j'espère que l'on pourra avoir un test le plus tôt possible, peut-être au Motegi ou sur une autre piste. J'espère vraiment faire des essais parce que je me suis beaucoup amusé avec ma moto à Sepang. Ces quelques jours avec mon équipe ont été très sympa et j'ai hâte de recommencer."

Il est possible que l'on revoie Lorenzo en piste dans trois semaines, à l'occasion d'un premier test privé mais collectif organisé à Misano les 23 et 24 juin. On sait en effet que la piste a été louée par Ducati, qui y fera rouler Michele Pirro, et qu'elle figure sur la liste des circuits choisis par Yamaha pour les essais menés en cours de saison en dehors du programme officiel. C'est le cas également de Honda, qui pourrait donc participer à ces tests avec Stefan Bradl, mais pour les deux marques japonaises il reste encore à résoudre un problème de taille, celui de l'acheminement du matériel et des techniciens depuis leur base en Asie. Les choses sont plus simples pour Aprilia, qui y fera rouler Aleix Espargaró et Bradley Smith, et KTM.