Márquez "probablement pas à 100%" cette saison, mais déterminé

Charger le lecteur audio

Depuis le premier Grand Prix de la saison 2020, la vie de Marc Márquez a considérablement changé. Gravement blessé à un bras alors qu'il menait grand train pendant cette course à Jerez, le champion espagnol a cumulé les contre-temps avant de pouvoir faire son retour à la compétition, à la troisième manche de 2021. Sa fracture et ses infections osseuses guéries, il a conservé une faiblesse générale du bras droit qui l'a limité durant toute la saison, sans toutefois l'empêcher de faire son retour à la victoire et d'être le premier pilote Honda au championnat.

Alors qu'il venait de fêter un troisième succès, un autre accident l'a cette fois touché à l'œil et a engendré un nouvel arrêt brutal. Trois mois ont alors été nécessaires pour que le pilote espagnol soit rassuré sur sa récupération et autorisé à reprendre le guidon d'une moto, à temps cependant pour participer aux essais de pré-saison pour le plus grand soulagement de tous, et notamment de son équipe.

Les essais qui se sont déroulés à Sepang le week-end dernier ont définitivement rassuré tout le clan Honda sur la bonne récupération de Márquez avec cette nouvelle blessure, lui qui décrit le feu vert reçu comme "une grande surprise".

"Les pensées cet hiver, c'était de savoir si Marc allait être prêt", rappelle Alberto Puig, team manager Repsol Honda, longtemps resté dans l'incertitude comme le pilote lui-même. "Nous attendions clairement des nouvelles pour savoir s'il pourrait être présent aux tests hivernaux et connaître toute l'évolution de ses problèmes physiques. Heureusement, tout s'est soudain éclairci, et il a pu faire son retour au premier test, à Sepang, et en Indonésie [cette semaine, ndlr], ce qui est très important. Ce sera d'une grande aide. Nous savions que Pol [Espargaró] était prêt, mais il était important que Pol ait Marc, et que Marc ait Pol, pour tester les motos et développer tout ce que le Japon a fait pendant l'hiver."

Lire aussi : Marc Márquez fatigué mais rassuré après son retour en piste

Au-delà de la place centrale de Marc Márquez dans le développement de la RC213V, ses ennuis de santé ont aussi inquiété plus profondément, notamment ce problème de nerf optique qui avait déjà failli stopper sa carrière il y a dix ans. "Nous étions inquiets pour Marc lui-même, en tant que personne", confirme Alberto Puig. "Même s'il est pilote Honda, il est avant tout une personne et nous prenons soin des gens aussi. Au-delà de la course, à un moment donné il était difficile pour lui d'y voir clair, et tout le monde se posait des questions à ce sujet."

"Nous avons vu les choses s'améliorer petit à petit. Je ne parlerais pas de peur, mais nous étions inquiets, bien sûr, et pas seulement parce qu'au début il ne pouvait pas revenir. Le problème majeur, c'était qu'il puisse mener une vie normale, c'était le plus important. Finalement, tout s'est bien passé, il va bien et il peut courir sur une moto, sinon il ne serait pas ici."

Une épaule encore convalescente

Interrogé sur les chances de voir un Marc Márquez pleinement compétitif dès le premier Grand Prix, Alberto Puig est resté prudent, bien qu'il se dise globalement optimiste. "C'est difficile à dire, mais si nous prenons les choses les unes après les autres, le plus important c'est qu'il puisse voir car il y a cinq mois, ça n'était pas si clair. Il a eu un vrai problème et, heureusement, cela a disparu et c'est dont le premier point", décrit-il. "Le deuxième point, c'est qu'avec son épaule, l'année dernière, il a beaucoup souffert. Il ne sera probablement pas à 100% cette année, mais nous avons changé beaucoup de choses dans la façon dont il aborde sa condition physique et je suis certain qu'il va faire de grands progrès."

Marc Márquez

"Il me reste un mois avant la première course, donc j'ai encore le temps pour entraîner ma condition physique afin d'arriver à la première course dans une bonne condition, qui est l'objectif", observe quant à lui Marc Márquez, prêt à quelques évolutions nécessaires dans sa préparation, mais sans renoncer à ce qui constitue le cœur de son entraînement.

"Quand je suis à la maison, j'essaie de garder le même style d'entraînement", explique le pilote. "À la gym, je me suis bien sûr un peu adapté à mes nouvelles blessures et à la nouvelle situation, surtout avec mon bras. Mais on essaye de toute façon de régler tout cela. Quant à la façon de m'entraîner à la maison avec les motos − que ce soit en motocross, flat-track, minimoto, ou avec une moto de route − elle sera inchangée parce qu'au final, si on veut être champion, il faut s'entraîner dur à la maison. Si on reste sur son canapé, cela signifie qu'on prend zéro risque mais on n'atteindra pas l'objectif qui est de se battre pour le championnat."

"Maintenant, on organise un peu différemment la récupération après les courses et la préparation des Grands Prix. On sait que si la douleur reste basse pendant toute la saison ça n'est pas un problème pour moi, mais il est vrai que pour cela je dois faire des sacrifices et peut-être faire des choses que je ne ferais pas normalement. Ça me prend du temps mais je vais le faire, car c'est mon job. Je ferai tout pour être en forme toute la saison. Je pense que c'est la meilleure façon de se battre pour le titre."

Lire aussi : Repsol Honda présente sa livrée 2022

Regonflé à bloc, le sextuple champion MotoGP espère donc compter cette saison, après avoir vu deux jeunes pilotes lui succéder. Alberto Puig veut y croire lui aussi : "Je suis vraiment optimiste, car je pense pouvoir comprendre comment il a couru l'année dernière, avec la situation dans laquelle était son épaule, et pourtant même comme ça, il a gagné trois courses. J'attends donc de grandes choses de sa part cette année."

"Je ne vais pas aborder la saison en pensant à mes limites", promet Márquez. "Je sais que si je suis prêt et si je travaille pendant ces deux premiers mois, je n'aurai pas de limite pour piloter la moto. Je vais donc aborder la saison en pensant à ma performance et à la performance de la moto, en travaillant avec l'équipe pour que l'on se batte pour le titre et pour aborder les courses de la meilleure façon."