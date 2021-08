Bien qualifié, Márquez s'estime hors de la lutte pour le top 5 en course

Marc Márquez s'élancera dimanche de la deuxième ligne de la grille de départ du Grand Prix d'Autriche après s'être qualifié en cinquième position. Satisfait de cette réalisation, le pilote Repsol Honda a néanmoins immédiatement appelé à la prudence concernant ses ambitions, déclarant : "ne pas être ici pour gagner ni pour [finir sur] le podium".

L'octuple Champion du monde MotoGP est le mieux classé des pilotes Honda sur la grille de départ du Grand Prix d'Autriche, devançant Pol Espargaró (11e), Takaaki Nakagami (12e) et Alex Márquez (14e).

Celui qui avait réalisé une excellente entame de course lors du premier départ, dimanche dernier, avant d'entrer dans le rang après le second départ, a déclaré que cette position "n'est pas réelle" et qu'il ne s'estime pas en mesure de se battre pour les trois premières places sur la base de ses observations du rythme de ses adversaires. "Notre véritable position était de nous qualifier entre la septième et la neuvième place", juge-t-il. "La deuxième ligne est apparue parce qu'il y avait une opportunité et nous l'avons saisie."

"Nous ne sommes ni pour la victoire ni pour le podium ; entrer dans le top 5 sera compliqué, même la sixième place est plus réaliste. En course, il y a beaucoup de rythme et tout va dépendre des premiers tours. Si je ne perds pas trop de temps et que je m'éloigne des pilotes derrière, cela m'aidera dans les derniers tours. Mais ce sera une très longue course", a-t-il prévenu.

Márquez a expliqué samedi que ce week-end s'était articulé autour de beaucoup de travail de test des pièces pour la prochaine génération de la RCV et que moins de concentration s'était portée sur la préparation de sa machine en vue de la course. "Le week-end dernier et jusqu'aux EL3 d'aujourd'hui, nous avons travaillé pour l'avenir. En EL4, j'ai [plus] réglé à mon goût. L'objectif est de terminer plus près du premier et pas 17 secondes derrière comme dimanche dernier."

Dans ces circonstances, la pluie, qui s'était invitée vendredi en EL2, peut être la meilleure alliée de l'Espagnol. "S'il pleut, cela ouvre toutes les options : celle de faire une bonne course et aussi celle de chuter : c'est une inconnue ! Sur le papier, nous sommes plus compétitifs sur le mouillé, ce qui n'est pas bon…"

Jorge Martín, un possible candidat au titre 2022

Interrogé sur l'explosion de son jeune compatriote Jorge Martín, qui a signé ce week-end sa troisième pole position dans ce qui n'est que sa première saison dans la discipline, l'homme au plus gros palmarès dans l'exercice mais qui n'a plus pris le départ depuis les commandes depuis 2019, se veut élogieux.

"Jorge Martin fait du bon travail, il est très rapide. Il l'a prouvé au Qatar avec une très bonne course, menant presque tous les tours. La semaine dernière, il a fait une course parfaite et je pense qu'il le refera demain car il a le meilleur rythme et est le plus rapide. Mais maintenant, nous devons comprendre son niveau sur d'autres circuits. Sur ce circuit, il a toujours été très rapide, et l'année dernière, en Moto2, il a remporté la course bien que la victoire lui ait été retirée pour avoir roulé sur le vert. Il faudra voir à Silverstone, à Aragón et sur d'autres circuits. Et s'il continue à être aussi rapide qu'il l'est, il sera certainement un prétendant au titre l'année prochaine."

GP d'Autriche : les deux premières lignes de la grille de départ