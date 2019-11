Marc Márquez perplexe après une chute "très étrange"

Marc Márquez admet que la chute qui a passablement endommagé le prototype de Honda 2020 dont il disposait mardi lors du premier jour de test à Valence a été "étrange", néanmoins il ne pense pas qu'un problème mécanique en ait été à l'origine.

Le Champion du monde se trouvait dans un tour de sortie des stands au guidon de la nouvelle RC213V lorsqu'il a été désarçonné à l'entrée du virage 13, un droite. L'accident, survenu à la mi-journée, a provoqué la sortie du drapeau rouge, le temps d'évacuer la moto et les nombreuses pièces qu'elle a semées sur son passage.

"La moto a été détruite, et j'ai vu qu'il y avait des pièces [dans le bac à gravier], alors j'ai tout ramassé et je les ai mises avec le réservoir", explique-t-il lorsqu'il lui est demandé pour quelle raison il a ramassé les débris de la machine accidentée.

Bien qu'il se soit relevé indemne, le pilote espagnol n'a pas pu reprendre la piste avec sa moto de 2020 sur la suite de la journée, qu'il a bouclée à la cinquième place avec son autre machine. "Cela a été une chute très étrange. Je sortais du stand lentement, mais à peine j'ai monté les vitesses que je me suis envolé", raconte-t-il.

"C'était juste le prototype de la moto, il y avait encore des choses à comprendre. Cela n'a pas été un problème mécanique. Mais parfois, quand on teste de nouvelles choses, on ne s'attend à pas ce type de réactions, et cela a été une chute très étrange", répète-t-il. "Heureusement pour nous, cela n'a pas été un gros problème d'un point de vue physique et cela ne changera pas le plan pour demain, car c'était important de continuer à mener les tests de la même façon."

Dans la matinée, c'est son frère, Álex Márquez, qui est tombé alors qu'il se trouvait dans l'insidieux virage 10 au guidon de la version 2019 de la Honda. Nouveau venu dans la catégorie reine pour la saison 2020, le Champion du monde Moto2 a lui aussi détruit sa moto dans ce qu'il a qualifié "d'erreur de débutant". Honda et le team LCR avec lequel il travaille cette semaine (avant de revêtir les couleurs de Repsol Honda lors du prochain test, à Jerez) ont pu réparer la machine pour lui faire reprendre la piste moins de trois heures plus tard.

"Ce n'est pas la meilleure façon de commencer, c'est sûr", commente-t-il, alors qu'il s'est classé dernier, à 2"7 du meilleur temps. "Je me suis dit 'ça n'est pas possible !' Mais au final, c'est une erreur de débutant, ça peut arriver. Alberto [Puig] m'a déjà dit : 'Si tu tombes, ne t'inquiète pas, on est là pour ça et le plus important c'est d'apprendre, de trouver les limites de la moto et de progresser en tant que pilote'. Par rapport au Moto2, il y a beaucoup de choses à apprendre et je vais faire de mon mieux dès le premier jour au Qatar pour tout apprendre avant la première course."

Lorsqu'il lui a été demandé ce qu'il avait pensé en voyant son frère dans le gravier, Marc a répondu : "Quand je l'ai vu, [je me suis dit] qu'il avait commencé trop tôt. Il y avait peut-être trois ou quatre pilotes en piste, et je me suis dit qu'il ne savait pas comment sont les pneus Michelin et une MotoGP quand il fait froid. Quand on n'a pas d'expérience on se dit qu'on peut y aller. Michelin travaille très bien, parce qu'ils apportent des pneus très tendres, mais quand il fait très froid c'est très différent et ce matin il faisait extrêmement froid."

"C'est dommage pour lui, parce que quand on tombe pour la première fois on perd beaucoup de confiance", regrette-t-il. "Tout le monde sait que le MotoGP est difficile et comprend que la Honda est difficile. Il a juste besoin de trouver sa voie pas à pas."