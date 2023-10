Malgré sa remontada, Martín refuse toujours la pression du titre

Jorge Martín a été l'homme fort de la journée à Motegi. Après avoir dominé les qualifications, il n'a été suivi que par Brad Binder en course sprint et le pilote KTM a lui aussi fini par perdre le contact, permettant au Madrilène de s'imposer avec plus d'une seconde d'avance. Il pouvait difficilement espérer un scénario plus favorable.

"C'était une journée très sympa", a résumé Martín. "J'étais confiant pour pouvoir imprimer un bon rythme, peut-être pas aussi rapide parce qu'en EL2 ce matin, j'avais des pneus très usés donc j'avais du mal à être parmi les premiers mais j'ai pu être constant avec moins de carburant. J'étais confiant pour pouvoir être rapide avec le réservoir pour le sprint. J'ai fait des 1'44"0, 1'44"1 pendant quatre tours, ce qui était très physique."

"Je pense que Brad m'a poussé dans mes retranchements mais j'ai pu être plus rapide et creuser l'écart. Il avait une plus forte dégradation donc c'est intéressant pour demain. Il faudra un peu plus gérer l'accélération mais c'est la même chose pour tout le monde. Je suis content d'avoir gagné aujourd'hui, que Brad soit deuxième. J'espère que ce sera la même histoire demain."

La principale alerte a finalement été avant même le départ pour Martín, quand un souci est apparu sur sa Ducati sur la grille : "Il semblait qu'un capteur affichait une erreur ou qu'il était cassé mais finalement non. On a été chanceux parce qu'il semble que je n'aurais pas pu faire la course sans ce capteur. C'était un peu risqué, un moment un peu nerveux, mais j'ai pu faire la course et ce n'était rien d'important."

Martín a en plus fait une bonne opération au championnat puisqu'avec Binder intercalé entre Pecco Bagnaia et lui, il a encore repris cinq points à l'Italien. Son retard est passé de 62 points à 8 depuis le GP d'Autriche, le dernier remporté par Bagnaia, mais Martín reste fidèle au discours tenu à Misano et veut laisser toute la pression du titre au représentant de l'équipe officielle.

"C'est assez intéressant, c'est comme un rêve. Je ne m'attendais pas à être dans cette situation il y a trois ou quatre mois, mais je pense que je ne dois pas changer de mentalité. Comme je l'ai dit à Misano, je veux profiter du moment, je sens que je n'ai pas cette responsabilité [de devenir Champion du monde]. C'est sûr que je veux gagner mais je n'en ai pas la responsabilité. Pecco l'a, parce qu'il est dans une équipe d'usine. On essaie de prendre du plaisir, de gagner des courses, de faire le maximum et on verra où je serai à Valence."

Martín n'a plus de faiblesse face à Bagnaia

Jorge Martín

Qu'il songe réellement au titre ou pas, Martín est en tout cas le pilote du moment. Il reste sur trois qualifications en première ligne, dont deux poles, alors qu'il ne s'était classé que deux fois parmi les trois premiers au cours des 11 premières épreuves de la saison, et il vient d'enchaîner six podiums depuis le dimanche à Barcelone, dans les sprints et les courses principales. Le Madrilène se sent plus que jamais en harmonie avec la Ducati.

"L'an dernier, j'avais une moto totalement différente et j'avais du mal à m'habituer à de nouvelles pistes. Maintenant, dès que j'arrive, la moto fonctionne donc je ne dois faire que de petits ajustements. La plupart du temps, je reviens à ma base. Je pense que c'est la clé, ça veut dire que je m'adapte à la piste, je n'adapte pas la moto à la piste. Je m'adapte à la moto et à la situation. Je connais très bien ma moto maintenant, je sais où est la limite."

Bagnaia a souvent fait la différence grâce à ses performances au freinage et Martín a l'impression qu'il a atteint son niveau dans ce domaine, sans perdre son avantage en sortie de courbe : "Je sais que j'étais plus fort que Pecco à l'accélération mais je perdais beaucoup de temps au freinage. Maintenant j'ai atteint son niveau au freinage, et peut-être que parfois je suis plus fort."

"Aujourd'hui, j'ai vu que Binder était super proche et le seul élément où je pouvais faire quelque chose, c'était au freinage. J'ai commencé à freiner vraiment, vraiment fort et j'ai commencé à faire cette différence. Normalement, on cherche à gagner un dixième, deux dixièmes, maintenant ce sont des millièmes. La différence ne se fait que sur des détails."