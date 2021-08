Johann Zarco : Le titre 2021, "il faut que je me l'enlève de la tête"

Johann Zarco avoue s'être imposé une pression personnelle accrue dans sa quête de performance pour se maintenir au niveau de Fabio Quartararo, contre qui il luttait pour le titre en première moitié de campagne. Sans être résigné, le pilote Pramac, que l'on entend souvent dire en interview savoir son temps compté au sommet de sa forme et avec une moto de premier plan en MotoGP, concède devoir revoir son approche mentale pour se détendre et travailler ses objectifs un à un. Car depuis la rentrée en Autriche, le titre 2021 s'est bien éloigné...

As-tu vu sur ton dashboard lorsque ton équipier [Jorge Martín] a fait le tour en 1'58"0 qui a été finalement annulé ? Si tu l'as vu, y as-tu cru et qu'as-tu pensé ?

J'y ai cru parce que Martín peut provoquer des surprises [rires] ! Mais clairement, avec ce 1'58", j'ai pensé : "Une seconde et demie derrière" ! Parce qu'avec 1'59"5, je poussais déjà beaucoup ! Alors je me demandais ce que je pouvais faire de beaucoup mieux pour trouver une seconde et demie… Je ne peux pas dire que j'ai été inquiet, mais oui j'étais très impressionné et j'y ai cru parce qu'il peut avoir cette capacité ! Mais ensuite, clairement, j'ai compris lorsque j'ai vu qu'il avait coupé : on va dire que je me suis senti un petit peu mieux [rires] !

Malgré ta position sur la grille [neuvième], penses-tu pouvoir te mêler à la lutte devant ?

Je l'espère, parce que la course fait je crois 19 ou 20 tours et tout le monde sera un petit peu en difficulté. Mais il y a Fabio qui est quand même vraiment au-dessus du lot. Il y a toujours cette puissance sur la Ducati pour dépasser et donc il faut espérer en faire de bonnes choses. Sur le pneu dur, le feeling était intéressant et j'espère que ça pourra m'apporter cette constance qui manquait [vendredi]. Aujourd'hui [samedi] elle était déjà un petit peu meilleure, et ensuite qui dit constance dit aisance donc j'espère pouvoir être dans le bon groupe [en course].

On a l'impression que d'un circuit à l'autre, la Ducati ne te pose pas exactement le même problème, des petites choses. Retrouves-tu toujours la même machine d'un circuit à l'autre ou est-ce que c'est une moto qui te demande davantage d'adaptation que les MotoGP que tu as pu piloter auparavant ?

Non, ça répond à peu près pareil tout le temps et je sais comment m'y adapter. Il faut essayer d'aller au-delà pour pouvoir peut-être changer des choses et s'adapter autrement à ce qui m'a créé des difficultés… Mais la moto a quand même un comportement qui se répète souvent, on va dire. Mais c'est vrai que parfois, avec des pneus, des conditions, ça fait peut-être que l'on est un petit peu plus sensible. Mais ce n'est pas sûr ! En tout cas ça, "se répète" souvent.

Tu comptais beaucoup sur l'Autriche pour reprendre des points à Fabio et ça ne s'est pas vraiment passé comme tu l'imaginais. Tu dis qu'il a visiblement quelque chose en plus donc ça va devenir de plus en plus compliqué dans la quête du titre… Est-ce que ça change ta façon d'aborder la fin de saison mentalement ? L'abordes-tu de manière différente et as-tu toujours l'espoir d'aller chercher le titre cette année ?

Il faut que je me l'enlève de la tête parce que je me suis mis trop de pression au retour de l'été ; consciente ou inconsciente, c'est difficile à dire. J'ai voulu passer un cap en vitesse pour justement mieux concurrencer Fabio et ce cap ne se fait pas aussi rapidement… Il faut donc savoir prendre de la hauteur sur quoi viser, et après, ça ne veut pas dire qu'on perd espoir. Plein de choses peuvent se passer. Mais Fabio arrive à maintenir son rang, et moi, sur la phase d'évolution que je estime [devoir faire], il y a besoin de plus de temps ou d'analyse sur plein de choses.

À côté de ça, Jorge Martin gagne son premier Grand Prix en Autriche et est aussi très performant : est-ce que ça te motive ou te fait te dire que tu dois t'en inspirer, ou est-ce que ça te donne un petit coup sur la tête de voir que d'un coup, tu n'es plus forcément le leader de la famille Ducati ?

Non, avec ça, pas de souci ! C'est toujours une motivation mais il ne faut pas oublier qu'il faut que je continue à faire ce que je sais faire le mieux. Et ma technique demande une adaptation plus longue. Jorge est fort pour ça, dans un style différent. Mais il n'y a pas d'inquiétude là-dessus et c'est même très bon qu'il soit si fort et qu'il ait déjà gagné. Mais clairement, c'est là qu'il faut que moi je sois malin et que je ne perde pas le fil, car l'évolution est intéressante et des informations que je peux donner à Ducati sont toujours vraiment intéressantes.

Ces données télémétriques comparatives avec les autres pilotes Ducati, ça te permet de voir ce que tu peux changer avec la moto ?

Oui, ça aide, mais les copier-coller, finalement, ça ne marche jamais trop en termes de pilotage. Je ne parle même pas de réglages mais juste de pilotage parce que ça reste des styles différents et mon style peut payer. C'est là où il ne faut pas démordre de mes sensations qui étaient bonnes et qui sont souvent bonnes et peuvent encore évoluer.