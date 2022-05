Une nouvelle livrée et un nouveau sponsor pour Pramac au Mugello

Charger le lecteur audio

Les couleurs de l'équipe Pramac vont évoluer à partir de sa course à domicile sur le circuit du Mugello. Le team satellite de Ducati a annoncé qu'une nouvelle livrée sera révélée à le jeudi 26 mai, à la veille des premiers essais, dans une cérémonie à suivre à partir de 18h00 sur le circuit toscan.

Selon les informations de Motorsport.com, ce changement de couleurs est le fruit d'un partenariat avec un nouveau sponsor, la compagnie d'assurance italienne Prima, qui prendra place sur les motos, au point de faire évoluer les couleurs pour donner plus d'exposition à cet important partenaire commercial. Les combinaisons des pilotes est les tenues des membres de l'équipe évolueront également.

Depuis sa création, Pramac a eu différentes livrées mais l'équipe a le plus régulièrement engagé des motos principale blanches et rouges, des touches de bleu étant apparues en 2016. Les nouvelles couleurs devraient intégrer le mauve de Prima. Par le passé, Pramac a arboré du vert, couleur visible sur les produits de l'entreprise de Paolo Campinoti, spécialisée dans la fabrication de groupes électrogènes et de matériel de manutention.

Prima n'a jamais eu de présence en MotoGP, ce qui signifie que Campinoti et ses équipes ont réussi à attirer une nouvelle marque. Même si le nouveau partenaire de la structure italienne ne dispose pas d'une grande renommée en dehors d'Italie, l'arrivée d'un sponsor est une bonne nouvelle pour le MotoGP après la récente annonce du départ de Suzuki et le désengagement de plusieurs entreprises qui apportaient un financement important ces dernières années, à l'image de Movistar ou plus récemment Petronas, sponsor titre du team SRT qui s'est mué en RNF, qui s'est désengagé des autres catégories cette année, à l'exception du Moto2.

Le pétrolier malaisien continue à parrainer son Grand Prix national et reste partenaire technique du Moto2 et du Moto3. Petronas, par ailleurs sponsor principal de l'équipe Mercedes en Formule 1, pourrait se lier à une nouvelle formation en MotoGP la saison prochaine.