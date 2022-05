Pecco Bagnaia a pour objectif de s'échapper en course

Charger le lecteur audio

Depuis le début du Grand Prix d'Italie, Pecco Bagnaia a toujours terminé dans le top 3, et il s'est même montré dominateur ce samedi en finissant en tête des EL3 et des EL4. L'Italien était logiquement attendu en première ligne en Q2 mais celle-ci lui a contre toute attente échappé et il partira finalement cinquième. Il a en effet été un peu déstabilisé par les conditions mixtes rencontrées en qualifications.

"J'ai essayé d'attaquer à 100% mais au début des qualifications je n'étais pas convaincu par les conditions et j'avais vu Marc [Márquez] tomber devant moi. Mes premiers tours ont donc été assez lents. Certains ont été meilleurs que moi pour profiter de ces conditions", a-t-il reconnu.

"Je suis plutôt content. Évidemment, j'espérais une première ligne ou la pole mais les conditions ne me l'ont pas permis. Je ne me suis pas senti sûr à 100% pour attaquer parce qu'il pleuvait à certains endroits."

Néanmoins, le pilote Ducati ne s'inquiète pas outre mesure, s'estimant très bien placé depuis la cinquième position pour faire la différence sur des adversaires peu habitués aux avant-postes. Les rookies Fabio Di Giannantonio et Marco Bezzecchi ainsi que Luca Marini occupent en effet la première ligne et pourraient ne pas tenir le rythme demain.

"Je pense que cette première ligne est super pour tous [les trois], ils le méritent, ils ont fait du bon travail et je suis content pour eux", a souligné Bagnaia. "Je pense avoir fait une bonne opération au niveau du championnat car les pilotes auxquels je dois le plus faire attention sont derrière moi donc le départ sera important."

L'objectif est donc clair pour lui : profiter des premiers tours pour creuser l'écart et essayer de s'imposer à domicile, ce qui serait une bonne façon de faire oublier sa chute d'il y a 15 jours au Mans.

"Mon rythme de course est supérieur à ceux de devant donc on verra. Mon objectif est d'essayer de passer les pilotes et de me servir de mon rythme pour m'échapper. Ça ne sera pas facile car tout le monde va attaquer pour faire un bon résultat mais je vais essayer de faire le maximum", a-t-il ajouté. "Il semble que demain il ne pleuvra pas mais qu'il fera un peu plus froid. On a travaillé avec tous les pneus et on sait qu'on peut être rapides aussi bien avec le medium qu'avec le dur à l'avant donc on verra."