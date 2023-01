Pedrosa de retour en Grand Prix pour une wild-card en 2023

Charger le lecteur audio

Un an et demi après son dernier Grand Prix, Dani Pedrosa sera de retour en 2023 à l'occasion du Grand Prix d'Espagne, qui se tiendra du 28 au 30 avril prochain. L'Espagnol effectuera en effet sa seconde wild-card avec KTM, après celle réalisée lors du GP de Styrie en août 2021.

"J'ai reçu il y a quelques minutes la confirmation que Dani sera wild-card à Jerez donc cela montre à quel point il est important pour nous", a ainsi déclaré Francesco Guidotti, le team manager de l'équipe KTM officielle, en marge de la présentation du team. "La contribution qu'il peut nous apporter est relativement élevée et nous essayons de le mettre dans une position lui [permettant] d'exprimer son potentiel durant les tests et aussi durant la wild-card."

Pedrosa n'avait pas caché envisager de participer à une course cette saison, poussé par le nouveau format de courses sprint et pour lequel les équipes auront besoin de repères. En tant que pilote d'essais du constructeur autrichien, les informations recueillies tout au long du week-end à Jerez seront précieuses afin de poursuivre le développement de la RC16.

"La quantité de pneus est limitée pour les équipes d'essais, et puis la piste est un petit peu différente, avec une gomme différente, alors il est certain que le test parfait c'est une course. Et si on peut associer Dani et le test team avec un circuit de course, aux côtés des autres pilotes, et travailler sur des pièces de développements futurs, c'est super important pour nous. Je suis donc excité qu'il soit prêt à faire une wild-card", s'est également félicité Pit Beirer, directeur de KTM Motorsport.

Un signal positif pour KTM

On pouvait pourtant penser que Dani Pedrosa n'apparaîtrait pas de sitôt sur une grille de départ, échaudé par sa précédente expérience. Car lors de sa participation au GP de Styrie à l'été 2021, l'Espagnol avait en effet été victime d'une violente chute en début de course, qui avait provoqué la sortie du drapeau rouge et malencontreusement blessé Lorenzo Savadori. Présent sur la grille lors du second départ, il avait conclu la course au dixième rang, mais n'avait pas caché avoir été assez choqué.

"Si vous lisez entre les lignes, il a dit qu'il ne ferait pas de wild-card s'il pensait que la moto n'était pas compétitive, donc j'espère que c'est un bon signal en ce sens", a souligné Pit Beirer dans un sourire. "Vous connaissez tous Dani Pedrosa. C'est un garçon fort, avec une mentalité forte, et on ne peut pas le forcer à faire une wild-card. Nous avons développé une moto ensemble et nous lui avons toujours dit que nous serions contents s'il voulait faire une wild-card."

Mais plus qu'une wild-card, la présence du #26 est également envisagée dans le cas où l'un des pilotes de la marque autrichienne se blesserait et serait contraint de manquer un ou plusieurs Grands Prix, une situation vue chez Honda à plusieurs reprises avec le remplacement longue durée de Marc Márquez par le pilote d'essais Stefan Bradl, ou encore chez Yamaha avec le récent retour de Cal Crutchlow pour une série de Grands Prix.

Le fait que Pedrosa ait pris sa retraite en tant que titulaire en 2018 ne semble pas être un frein à un remplacement éventuel. "On a déjà parlé l'an dernier avec Dani et il nous a dit être disponible", a affirmé Guidotti. "Ensuite, nous devrons considérer à ce moment-là l'importance du problème et combien de temps il devrait remplacer quelqu'un."

"Nous essayons également de faire en sorte que Jonas Folger soit prêt", a ajouté le team manager, évoquant le pilote allemand qui a participé en novembre à un test privé avec la RC16. "Il sera aussi à Sepang pour le Shakedown. Nous savons que nous pouvons compter sur Dani d'une manière ou d'une autre, et dans le cas où il le souhaite, Jonas peut aussi rouler."

Si l'on peut supposer que cet intérêt pour un nouveau pilote traduit une volonté de renouvellement, Pit Beirer met les points sur les i : "J'ai lu que nous n'étions plus contents de nos pilotes d'essais et qu'ils devenaient vieux, mais je dois dire qu'ils constituent une partie extrêmement importante de notre projet. Mika [Kallio] et Dani ont fait du très bon travail et notre test team est très important, alors que le temps d'essais est limité pour nos pilotes de course. Alors nous ne sommes pas insatisfaits de nos pilotes d'essais, ils sont formidables et ils ont joué un rôle super important dans ce projet. Et je veux mentionner Mika au même titre que Dani, ainsi que tout le staff."

