Ducati présente sa GP20 à Bologne

La structure de Borgo Panigale, dans la banlieue de Bologne, est donc la première à lever le voile sur la livrée qu'elle utilisera lors de la saison MotoGP à venir. Comme l'an dernier, c'est ornée des logos de Mission Winnow que la Desmosedici GP20 a été présentée, l'initiative de Phillip Morris n'ayant toutefois pas pu s'afficher sur beaucoup de Grands Prix en 2019, en raison des lois anti-tabac principalement présentes en Europe.

Bien entendu, la décoration 2020 reprend le rouge comme couleur principale, mais cette fois le blanc, qui servait à accentuer la livrée, disparaît au profit du noir et de l'argent. Le logo Mission Winnow passe en effet au noir, sous une bande de la même couleur, dans laquelle est contenu le logo d'Audi Sport, la firme allemande étant la maison-mère du constructeur italien. Vue de l'avant, la machine reste identique en termes de livrée à celle de 2019.

Il faudra toutefois attendre les tests de Sepang pour avoir une idée plus précise du look de la Desmosedici GP20, le constructeur italien devant encore mener de nombreux tests afin de déterminer le package définitif pour la saison à venir. "Comme d'habitude, nous testerons le nouveau carénage au Qatar ou probablement dans les derniers jours [du test de] Sepang", a notamment expliqué Gigi Dall'Igna, directeur général de Ducati Corse. Les deux pilotes officiels de la marque, Andrea Dovizioso et Danilo Petrucci, étaient évidemment présents pour littéralement lever le voile ce jeudi soir.

Pour cette nouvelle saison, Ducati devra tenter de faire mieux que ces trois dernières années, où Andrea Dovizioso a toujours accroché le titre de vice-Champion du monde, à distance plus ou moins variable de Marc Márquez. Pour Danilo Petrucci, qui a décroché sa première victoire en catégorie reine au Mugello l'an dernier, il sera important de remonter la pente après une deuxième moitié de saison plus que difficile, au cours de laquelle il a dû affronter certaines rumeurs faisant état de son remplacement par Jack Miller.

Découvrez la nouvelle Ducati Demosedici GP20 en images, cliquez sur les flèches pour passer à la suivante