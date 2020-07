Quartararo accusé d'avoir enfreint la réglementation sur les tests

Fabio Quartararo devra se présenter devant les commissaires de la Fédération internationale de motocyclisme à Jerez, lorsqu'il se rendra sur place pour disputer le premier Grand Prix de la saison. Il est en effet accusé d'avoir enfreint le règlement portant sur les essais pouvant être réalisés hors saison.

La séance pointée du doigt par la FIM est celle que le Français a réalisée sur le Circuit Paul Ricard le 18 juin. Un roulage privé qu'il a effectué au guidon d'une Yamaha R1 préparée par la société française Techsolutions. Or il semble que la moto qu'a utilisée le pilote de l'équipe Petronas comportait plusieurs éléments de compétition, spécifiquement interdits par le règlement qui définit le cadre dans lequel les pilotes peuvent réaliser des essais et des entraînements en piste en dehors de la saison.

Une des équipes rivales de Petronas a ainsi détecté sur la R1 en question la présence de ces pièces suspectes et a déposé une réclamation officielle, estimant qu'il aurait enfreint l'article 1.15.1. du règlement, alinéa c, portant sur le type de machine autorisée pour les essais. La FIM a réagi en transmettant un rappel à l'ordre ferme à tous les concurrents et en convoquant Quartararo afin qu'il donne sa version des faits en marge du Grand Prix d'Espagne, dans deux semaines.

"Pour rappel, et à la suite de la décision de la Commission Grand Prix publiée le 27 mai 2020, les pilotes des catégories Moto3 et Moto2 ne sont pas autorisés à effectuer d'autres essais privés en 2020 jusqu'à nouvel ordre. Il en va de même pour les pilotes de la catégorie MotoGP, sauf s'ils courent pour des constructeurs bénéficiant des concessions", écrit la FIM dans un communiqué officiel. "Les restrictions relatives aux essais et aux tests pour toutes les catégories sont expressément décrites par l'article 1.15.1 du Règlement des Grands Prix de la FIM, y compris les détails concernant les machines qui peuvent être utilisées pour l'entraînement des pilotes et leur familiarisation avec la piste."

Le fait que Fabio Quartararo lui-même ait publié sur les réseaux sociaux des photos sur lesquelles ces pièces sont clairement visibles laisse penser que tout ceci serait le résultat d'un simple oubli, seulement cela ne l'empêchera sûrement pas de recevoir une sanction significative si l'infraction est confirmée.