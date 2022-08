Quartararo veut faire de son mieux, sans jouer avec la limite

Charger le lecteur audio

Fabio Quartararo prend acte : il partira de la quatrième place dimanche pour une course qui s'annonce quelque peu complexe pour lui. Pénalisé après la manche précédente, il devra s'acquitter d'un long-lap dans les trois premiers tours du Grand Prix de Grande-Bretagne, c'est-à-dire emprunter dans ce laps de temps un passage plus large tracé au sol et destiné à sanctionner l'erreur que lui reprochaient les commissaires à Assen − ce que de nombreux pilotes contestent.

La première question centrale sera de savoir combien de temps précisément il lui en coûtera, lui qui s'est méthodiquement entraîné à prendre cette trajectoire pendant les essais libres afin de se projeter au mieux. "On l'a calculé, évidemment. Certains pensent qu'on ne perd que huit dixièmes mais on perd bien plus", anticipe-t-il.

Et puis il lui faudra choisir le moment opportun afin de se compliquer la vie le moins possible. Le risque de relancer sa course en se trouvant englué dans le trafic existe cependant bel et bien, à moins qu'il réussisse à nettement se détacher de l'ensemble de ses adversaires durant les premiers instants de cette course. Or, pour le leader du championnat, vainqueur ici-même l'an dernier, pas question d'en faire trop.

"On ne peut rien faire d'autre. J'ai donné mon maximum pour partir le plus en avant possible, mais ce sera la quatrième place", constate-t-il, souhaitant relativiser. "C'est comme ça. J'ai fait un des meilleurs tours qualif de cette année, j'ai le sentiment de ne pas en avoir plus en réserve. On voudrait parfois avoir plus de puissance, mais on est déjà au maximum. Je suis content de mon rythme, y compris celui que j'ai eu en EL4."

"L'objectif numéro un, c'est de prendre un bon départ, essayer de faire le maximum, mais il ne faut pas que je pense à partir premier [à tout prix]. [Je vais] faire du mieux possible et ensuite on verra ce qu'on peut faire, mais en tout cas je sens qu'on peut avoir un bon rythme pour la course", ajoute le pilote Yamaha, qui se sent parmi les plus rapides sur la durée.

Quid de ses adversaires ? Pecco Bagnaia et Aleix Espargaró partiront derrière lui, le pilote Ducati apparaissant en relative difficulté pour trouver les bons réglages ce week-end, tandis que l'Espagnol a été victime d'une lourde chute en EL4. "C'est un sport individuel, on ne doit penser qu'à soi, mais évidemment c'est super qu'Aleix n'ait pas de grosse blessure après cette chute", salue Quartararo.

Et très vite, c'est vers le poleman qu'il se tourne, un Johann Zarco auteur d'un tour record. "Je crois qu'on était pratiquement dix à battre le record de 2019, mais en tout cas ce n'est que sur un tour. Après, sur le rythme de course, sur 20 tours, c'est différent", observe-t-il. "Johann est très, très rapide, je pense qu'il va vraiment se battre pour la victoire sur ce circuit, et ensuite on verra."

"Johann a un très bon rythme de course, je pense qu'il est le plus rapide, mais je crois que notre rythme nous permettrait de nous battre pour la victoire. Avec le long-lap, on ne sait pas à quelle position on va finir, mais au moins notre rythme est super bon", observe-t-il.

Va-t-il partir à l'attaque ou dans l'idée de défendre sa place de leader du championnat ? "Plus à l'attaque. On n'est qu'à la moitié du championnat, donc je n'ai aucune raison d'être sur la défensive", balaye-t-il. Mais la raison prime : "Au final, je préfère aller un peu moins vite et ne pas prendre de risques, au lieu de me mettre à la limite et de risquer de tomber ou de faire une autre [erreur]. Ce n'est pas un ou deux dixièmes qui vont changer ma vie pour 20 tours."

