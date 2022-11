Qui a le plus roulé cette saison en MotoGP ?

Charger le lecteur audio

Chaque fin d'année apporte son lot de statistiques sur la saison écoulée, et la campagne 2022 n'échappe pas à la règle. Outre le nombre de chutes ou encore de tours gagnés ou perdus au départ des courses, il est une statistique qui englobe l'intégralité des Grands Prix : le nombre de kilomètres effectués par chaque pilote MotoGP, en essais et en course. Et le classement est plutôt surprenant.

Si Pecco Bagnaia a décroché le titre, il a pourtant bien moins roulé que son principal adversaire, Fabio Quartararo, qui termine second du classement avec 10 375,51 km effectués. L'Italien n'arrive de son côté qu'en 14e position avec 9823,24 km, soit environ 552 km de moins.

La première place revient à Miguel Oliveira, qui comptabilise un total de 10 559,80 km effectués. Le Portugais domine le classement avec son coéquipier puisque Brad Binder, troisième, est celui qui a le plus roulé en essais avec 2235,831 km. Pourtant discrets dans les séances tout au long de l'année, malgré quelques coups d'éclat, les deux coéquipiers ont surtout rencontré de grosses difficultés en qualifications. S'ils n'étaient pas mis en avant au classement et même devant la caméra, ils ont en réalité effectué un important travail de l'ombre en enchaînant les tours en piste pour tenter d'améliorer la RC16.

Johann Zarco et Luca Marini complètent pour leur part le top 5, toutefois le Français a bien plus roulé en course qu'en essais, dont il détient le plus petit score parmi les huit premiers. Jack Miller, Maverick Viñales, Marco Bezzecchi, Álex Rins et Álex Márquez ferment de leur côté la marche dans le top 10. Bezzecchi a par ailleurs non seulement décroché le titre de meilleur rookie, mais il est également le débutant qui a le plus roulé. Le second, Remy Gardner, n'arrive que 13e avec 120 km de moins.

En bas du classement, on retrouve logiquement les pilotes qui ont été blessés à un moment de la saison et ont manqué plusieurs courses : Pol Espargaró, Raúl Fernández, Takaaki Nakagami, Joan Mir et Marc Márquez, et aussi logiquement les pilotes qui ont joué les remplaçants : Stefan Bradl, Tetsuta Nagashima, Danilo Petrucci, Kazuki Watanabe et Takuya Tsuda. Avec son départ à la retraite au Grand Prix de Misano, Andrea Dovizioso figure également parmi les dernières places, tout comme Cal Crutchlow, qui a repris du service en son absence sur les six derniers GP.

En excluant tous ces pilotes, dont les statistiques ne sont de fait pas représentatives, Darryn Binder arrive à la dernière place parmi ceux n'ayant manqué aucun Grand Prix, avec seulement 9266,067 km, soit 1293 km de moins qu'Oliveira. Plus surprenant encore, on retrouve juste devant lui deux des prétendants au titre de cette saison : Aleix Espargaró et Enea Bastianini.

Pourquoi de telles disparités entre les pilotes ? Certains, à l'image de Pecco Bagnaia, totalisent un grand nombre d'abandons en course, ce qui a retiré beaucoup de kilomètres à leur compteur. D'autres ont connu des soucis techniques en essais et ont parfois perdu du temps à leur box, quand d'autres encore ont adopté des stratégies qui leur a fait moins prendre la piste.

Kilomètres effectués par les pilotes MotoGP en 2022

Essais Courses TOTAL Miguel Oliveira 2195,452 8364,356 10 559,808 Fabio Quartararo 2012,050 8363,455 10 375,505 Brad Binder 2235,831 8043,941 10 279,772 Johann Zarco 1872,717 8318,999 10 191,716 Luca Marini 2158,142 8007,723 10 165,865 Jack Miller 2049,806 8045,959 10 095,765 Maverick Viñales 2184,126 7863,571 10 047,697 Marco Bezzecchi 1998,770 7996,071 9994,841 Álex Rins 1826,669 8147,851 9974,520 Álex Márquez 1943,311 7968,283 9911,594 Franco Morbidelli 1958,921 7944,593 9903,514 Jorge Martín 1937,405 7946,213 9883,618 Remy Gardner 2104,023 7770,008 9874,031 Pecco Bagnaia 1973,063 7850,174 9823,237 Fabio Di Giannantonio 2109,839 7634,610 9744,449 Aleix Espargaró 2176,447 7436,843 9613,290 Enea Bastianini 1971,820 7351,203 9323,023 Darryn Binder 1745,453 7520,614 9266,067 Pol Espargaró 1766,369 7242,457 9008,826 Raúl Fernández 1922,971 6757,733 8680,704 Takaaki Nakagami 1528,506 6982,261 8510,767 Joan Mir 1381,705 6748,993 8130,698 Andrea Dovizioso 1480,400 5706,404 7186,804 Marc Márquez 1188,777 4930,893 6119,670 Stefan Bradl 702,218 2767,502 3469,720 Cal Crutchlow 684,936 2299,010 2983,946 Tetsuta Nagashima 256,118 1261,454 1517,572 Danilo Petrucci 113,850 409,860 523,710 Kazuki Watanabe 109,876 409,922 519,798 Takuya Tsuda 52,811 283,259 336,070