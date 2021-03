Rossi estime que Crutchlow peut "faire la différence" pour Yamaha

Valentino Rossi pense que Cal Crutchlow, triple vainqueur en MotoGP, pourra "faire la différence" pour Yamaha cette saison, maintenant qu'il devient pilote d'essais pour la marque en remplacement de Jorge Lorenzo.

Iwata a beau avoir remporté la moitié des 14 courses, la saison 2020 a été compliquée pour ses pilotes, assaillis de problèmes qui ont rendu leurs performances très irrégulières. Yamaha n'a pu remporter aucun des trois titres en jeu, et a vu notamment le championnat constructeurs lui échapper à cause de l'affaire des soupapes, qui lui a coûté 50 points dans ce classement.

Le titre pilotes a lui aussi été perdu, alors que Fabio Quartararo et Maverick Viñales avaient entamé la campagne par deux doublés. C'est finalement Franco Morbidelli, doté d'une machine moins évoluée que l'officielle, qui est passé le plus près du titre (13 points), Viñales terminant sixième, Quartararo huitième et Valentino Rossi 15e.

Yamaha a rapidement fait son autocritique à l'issue de la saison, concédant que l'affaissement des performances était un problème récurrent auquel il fallait encore trouver des solutions. Seulement, si la version 2020 de la M1 a pu être pointée du doigt, l'absence de tests n'a pas non plus aidé le constructeur à se dépêtrer de ses ennuis. Son essayeur star, Jorge Lorenzo, recruté pendant l'hiver, n'a effectué que deux roulages en raison de la crise sanitaire, et ce uniquement au guidon de l'ancien modèle. Sitôt le championnat terminé, Lin Jarvis affirmait que Yamaha n'allait "pas faire la même erreur deux fois" alors que Cal Crutchlow rejoignait le programme pour lui donner un nouvel élan. "Le fait de prendre Cal est un signe de notre intention", assurait alors le responsable.

Le pilote anglais n'a pas eu l'opportunité de prendre le guidon de la M1 depuis le début de l'intersaison, mais il débute ce vendredi, à Losail, des essais particulièrement attendus. Il sera présent pour les six journées des tests de cette pré-saison, et Valentino Rossi a déjà annoncé avoir hâte d'entendre ses commentaires lorsqu'il descendra de la machine.

"Je pense que Cal peut faire la différence, il peut beaucoup aider Yamaha", a affirmé Rossi cette semaine, lorsqu'il lui a été demandé si Crutchlow pouvait être la dernière pièce du puzzle dont Yamaha a besoin afin de régler son problème d'inconstance. "Et puis, je m'entends bien avec Cal, je suis donc très heureux de travailler avec lui."

"Cela va beaucoup dépendre de la motivation", a souligné le pilote italien, "car ce n'est pas facile d'être pilote d'essais, il faut trouver la motivation pour pousser à la limite afin de comprendre la moto même si l'on ne court pas. Ce ne sera donc pas facile pour Cal et j'espère qu'il arrivera avec une bonne motivation et une bonne approche. Il vient tout juste d'arrêter cet hiver, il est donc en bonne forme, et je pense que cela peut faire la différence."

"On s'attend à ce que Cal nous apporte un grand soutien, car c'est un pilote MotoGP, il n'a arrêté que l'année dernière et il est en bonne forme. Il a longtemps roulé pour Honda, il peut donc donner des conseils à Yamaha. Je veux lui parler quand il aura eu son premier contact avec la M1."

partages