Le team RNF annonce la présentation de sa saison 2022

Après le team Gresini ce matin, c'est au tour de la nouvelle équipe RNF d'annoncer la date de sa présentation officielle pour la saison 2022. Le rendez-vous est cette fois fixé au lundi 24 janvier et l'événement se tiendra à Vérone, en Italie.

Le team RNF est la nouvelle structure montée par Razlan Razali, ancien team principal du Sepang Racing Team. Après le désengagement de Petronas et du circuit de Sepang, le patron malaisien a conservé le soutien de la Dorna et de Yamaha pour engager une équipe dans la catégorie MotoGP la saison prochaine en gardant une grande partie de ses effectifs.

Le management est toutefois réduit, Johan Stigefelt ayant quitté l'équipe qui sera désormais supervisée uniquement par Razlan Razali lui-même en tant que team principal et Wilco Zeelenberg en tant que team manager. Le Malaisien a annoncé que la structure resterait "plus ou moins à 90% telle qu'elle a été ces trois dernières années".

Sponsorisée par WithU, société italienne réunissant l'ensemble des services d'électricité, de gaz, d'Internet et de téléphonie, l'équipe peut compter sur un contrat d'un an avec Yamaha afin d'en être le team satellite. Un engagement court, que les deux parties ont expliqué par le statut de jeune entreprise de RNF et qui doit être rediscuté aux alentours du mois de juin afin d'être prolongé si les conditions sont réunies.

Côté pilotes, on retrouvera Andrea Dovizioso, qui a fait son retour à la compétition cette année au sein du team Petronas SRT. Soutenu officiellement par Yamaha, l'Italien disposera d'une M1 de dernière génération, avec de grandes ambitions. Il sera accompagné par Darryn Binder, débutant dans la catégorie reine après avoir couru jusqu'ici en Moto3. Le Sud-Africain pilotera pour sa part une version 2021 de la moto championne du monde.

La direction de l'équipe, elle aussi, annonce des objectifs élevés, dans l'espoir de rebondir après une année 2021 compliquée. Le team SRT avait créé la sensation en intégrant la catégorie MotoGP, notamment grâce aux performances d'emblée convaincantes de Fabio Quartararo en 2019 puis aux victoires remportées en 2020 avec le Français et Franco Morbidelli, ce dernier terminant vice-Champion du monde. Quartararo a remporté le titre en étant promu dans l'équipe officielle cette année, tandis que Morbidelli a subi une blessure au genou. Valentino Rossi, passé par SRT pour sa dernière année, n'a pas réussi à retrouver les avant-postes.

Les présentations des équipes MotoGP

Date Lieu Équipe 15 janvier, 11h Faenza Gresini Racing 24 janvier Vérone RNF