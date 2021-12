Jorge Martín opéré avec succès à la main et à la cheville

Jorge Martín a subi jeudi matin une intervention chirurgicale afin de retirer les plaques posées sur sa main et sa cheville droites au mois d'avril dernier. Lourdement accidenté pendant les essais du Grand Prix du Portugal, le pilote espagnol avait dû subir une triple opération au niveau du genou gauche, du pied droit et de la main droite.

Son retour à la compétition avait été possible sept semaines plus tard, après avoir manqué quatre courses et craint de devoir mettre un terme à sa carrière. Déjà très remarqué à ses débuts, avec une pole position et un podium obtenus dès son deuxième Grand Prix, Martín a rapidement retrouvé ses marques et il a réussi notamment à décrocher sa première victoire lors du Grand Prix de Styrie, au mois d'août. Remonté au neuvième rang du championnat, il a remporté le titre de Rookie de l'année avec un total de quatre podiums et quatre poles.

Il a néanmoins conservé toute la saison une gêne due à ses multiples blessures du mois d'avril, notamment à cause du matériel d'ostéosynthèse ayant fixé les fractures de la main et de la malléole tibiale, au niveau de la cheville droite. Une intervention était donc nécessaire afin d'ôter les plaques, et celle-ci a été pratiquée ce jeudi matin à l'institut universitaire Dexeus de Barcelone.

"Tout s'est bien passé. Ma main fonctionne et ma cheville aussi. Je vais maintenant me reposer un peu avant de me remettre en action", a commenté le pilote sur ses réseaux sociaux.

Jorge Martín, qui a pu prendre un peu de vacances récemment, va désormais se reposer quelques jours avant de reprendre sa préparation physique. Il retrouvera la Ducati à Sepang les 5 et 6 février pour lancer sa deuxième saison en MotoGP, toujours au sein du team Pramac. Sous contrat avec Ducati jusque fin 2023, il sera très suivi dès les premières courses, lorsque la formation des équipes pour la saison suivante se décidera.