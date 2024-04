Martín et Viñales dominateurs mais "pas parfaits" à Austin

Jorge Martín a frappé fort dès la première journée en piste à Austin. Le pilote Pramac a battu de 0"499 le record de la piste que détenait Pecco Bagnaia depuis l'an dernier, et a aussi fait forte impression dans ses relais longs. Maverick Viñales a été le seul capable de rivaliser, en se rapprochant à 0"076 alors que le reste de la concurrence est resté à plus de trois dixièmes. Le pilote Pramac préfère néanmoins rester prudent pour le moment.

"C'est plus important de faire la pole [samedi] que le record [vendredi] mais c'est sûr que c'est particulier et ça me fait plaisir", a déclaré l'Espagnol, néanmoins satisfait de sa journée : "Je suis content. Je suis confiant en termes de rythme et je pense que même si demain, beaucoup de pilotes vont progresser, ce sera très dur de faire partie des plus forts. Je me sens préparé."

Quant à Viñales, il se dit surtout impressionné par les chronos réalisés dès la première journée. "On a été très rapides, Martín et moi", a déclaré le pilote Aprilia. "C'était dingue de rouler déjà en petits 2'02 [vendredi], ensuite j'ai vu que j'ai fait 2'02"0, que j'ai failli tomber et que je suis sorti hors de la piste. Puis je me suis dit que si je mettais tout ensemble, je pourrais peut-être faire 2'01."

"Je suis très fier du travail réalisé par l'équipe, car ça ne date pas d'aujourd'hui mais de Portimão. C'est bien, je me sens bien avec la moto, je sens que la vitesse est là. Je suis prêt pour [samedi]."

Maverick Viñales Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Parmi les pilotes dont Martín se méfie figure naturellement Viñales, comme lui bien placé tout au long de la journée, mais aussi les autres représentants de Ducati : "Pour le moment, j'ai vu Maverick, je n'ai pas étudié les chronos de la séance, mais je pense qu'en termes de rythme, Pecco [Bagnaia] et Marc [Márquez] feront partie des plus gros concurrents."

Des marges de progrès des deux côtés

Aucune des deux leaders de la première journée n'a l'impression d'avoir réalisé le tour idéal. Martín a payé de petites erreurs et a rencontré certaines difficultés dans plusieurs portions de la piste, notamment celle où la surface a été refaite.

"J'ai fait deux petites erreurs donc je pense que j'ai une petite marge pour demain, pas grand-chose", a précisé le leader du championnat. "Je pense aussi que la piste continue à s'améliorer, elle s'est pas mal améliorée entre les EL1 et la deuxième séance. On va faire mieux [samedi] et on sera un peu plus rapides."

"Je pense que c'est au virage 4 que j'ai un peu plus de mal", a-t-il reconnu. "Le nouvel asphalte n'est pas très bon, il est un peu glissant donc j'ai eu du mal à tourner dans les virages 16, 17 et 18. Mais comme je l'ai dit, je pense que ça s'est pas mal amélioré après la matinée donc je pense que ça sera mieux [samedi]."

Jorge Martín Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Je vais étudier Enea [Bastianini] parce qu'il est super fort dans cette section. Dans le reste, je suis super confiant. Je me sens toujours bien sur ma moto de base et on n'a rien changé sur la moto entre Portimão et ici. Je pense que c'est bon signe, pour l'avenir aussi, parce que je suis fort avec ma moto normale."

Maverick Viñales a également senti qu'il ne tirait pas le maximum de sa moto dans la deuxième moitié du circuit. "Je peux m'améliorer, je ne suis pas parfait", a souligné le pilote Aprilia. "Les secteurs 3 et 4 sont ceux sur lesquels on va le plus se concentrer demain. Ceci dit, ce ne seront que quelques dixièmes, pas tant que ça."

Comme Martín, Viñales est également en délicatesse au virage 4 : "C'est juste le gros freinage. Avec le pneu arrière medium, je suis bien réglé mais avec le soft, le frein-moteur a encore besoin d'être un petit peu amélioré. Et moi aussi, de pousser un peu plus, de prendre un peu plus de risques. Mais on va faire une bonne alliance des deux. Je pense que ça dépend plus de ça, on ne va pas toucher à la moto car elle fonctionne bien."

Avec Léna Buffa