L'équipe Gresini annonce la date de sa présentation

L'année 2021 se referme et, déjà, les regards sont tournés vers la prochaine saison, qui débutera le 6 mars avec le Grand Prix du Qatar. Avant cette première course, le MotoGP sortira de son hibernation avec deux séances d'essais officielles organisées à Sepang, en Malaisie, puis sur le nouveau circuit de Mandalika, en Indonésie, respectivement les 5 et 6 février et du 11 au 13 février.

Les équipes ne seront bien entendu pas inactives d'ici-là, le travail battant déjà son plein dans les ateliers afin de préparer les nouvelles motos. À l'image du ballet de présentations officielles qu'organise traditionnellement la Formule 1, le MotoGP a lui aussi pris l'habitude de proposer une série de rendez-vous permettant de dévoiler ses machines et de donner le ton de la saison à venir.

Le team Gresini est le premier à officialiser la date de sa présentation pour la saison 2022. Le rendez-vous est fixé au samedi 15 janvier, dans les locaux historiques de l'équipe à Faenza, en Italie. L'événement débutera à 11h et sera retransmis sur Facebook et YouTube.

Sous la supervision de Nadia Padovani, l'équipe MotoGP sera dirigée par Michele Masini dans le rôle de team manager et alignera un binôme 100% italien. Enea Bastianini y disputera sa deuxième saison dans la catégorie reine après une année d'apprentissage remarquée, puisqu'il est monté deux fois sur le podium, et il sera accompagné par Fabio Di Giannantonio, en provenance du Moto2. Tous deux recevront des Ducati de 2021, avec l'espoir néanmoins que des évolutions pourront leur être apportées en récompense de leurs performances.

Pour Gresini Racing, cette saison 2022 marquera surtout l'ouverture d'un nouveau chapitre majeur dans son Histoire, puisque l'équipe reprend son indépendance en devenant ainsi team satellite de Ducati. Ces sept dernières années, elle était associée à Aprilia dans un programme semi-officiel ayant permis au constructeur italien de retrouver le MotoGP avec un soutien logistique à l'époque essentiel. Les nets progrès accomplis par la RS-GP ces deux dernières années ont poussé Aprilia à s'engager désormais avec une équipe d'usine, tandis que Fausto Gresini a préparé le retour de son équipe à un statut de team indépendant, officialisé fin 2020 peu avant qu'il ne tombe malade.

Malgré l'incertitude entraînée par la mort en février de son emblématique fondateur, le team Gresini a maintenu ses projets sous l'impulsion de Nadia Padovani, veuve de Fausto Gresini, et de ses enfants, et s'est lié à Ducati comme cela était souhaité par l'ancien pilote. Le constructeur de Borgo Panigale alignera ainsi huit machines la saison prochaine.