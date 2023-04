La tension des courses sprint est-elle liée au format ou aux pilotes ?

Charger le lecteur audio

Álvaro Bautista, qui a quitté le MotoGP pour le WorldSBK en 2019, connaît bien le format de courses courtes que découvrent cette saison les pilotes de Grand Prix. En World Superbike, celle qu'on appelle la Course Superpole se déroule le dimanche matin sur une dizaine de tours et elle rapporte au maximum 12 points, contre 25 pour les deux autres épreuves du week-end.

Depuis que les courses sprint ont fait leur entrée en MotoGP, un certain nombre de pilotes les ont critiquées en pointant du doigt l'agressivité qui s'en dégage. Dès la première édition, lors du Grand Prix du Portugal, Fabio Quartararo a qualifié cette épreuve de "jungle" et dit craindre qu'un accident grave puisse s'y produire. D'autres y sont beaucoup plus favorables, à l'image de Jack Miller qui s'est dit séduit par la nouvelle dynamique prise par les week-ends MotoGP.

Aleix Espargaró, lui, a jugé qu'il était de la responsabilité des pilotes de gérer cette agressivité palpable lors des courses sprint. Ce point de vue est partagé par son compatriote Álvaro Bautista, pour qui c'est l'attitude des pilotes, et non le format en lui-même, qui pose le plus gros problème depuis l'introduction des courses sprint en MotoGP. L'Espagnol estime que cette agressivité doit être gérée et qu'il en va donc de la responsabilité des pilotes eux-mêmes.

"Je ne pense pas que les sprints soient dangereux. Ce qui compte, c'est la façon dont chacun le gère. Le risque et le danger sont l'affaire des pilotes, pas de la course ou du format", a déclaré le Champion du monde en titre du WorldSBK à Motorsport.com.

En introduisant ce format, la Dorna a souhaité booster la popularité du MotoGP et rendre chaque journée plus attractive en dehors de celle du dimanche. Pour Bautista, c'est déjà une réussite : "J'aime beaucoup plus le nouveau format que le précédent. Ce que j'apprécie le plus, ce sont les courses – pas les essais, où on fait juste des tours. Je pense personnellement que [le changement] a été un succès, car il génère beaucoup plus d'attention de la part du public."

Álvaro Bautista a découvert le format de Course Superpole en WorldSBK, comparable à la course sprint du MotoGP

"Pour les pilotes, c'est aussi un défi. Il faut être très concentré et commettre moins d'erreurs, car il en coûte plus de les rattraper. Pour eux, c'est quelque chose de nouveau. Quand on entend parler de sprint, la première chose qui vient à l'esprit, c'est d'attaquer dès le premier instant. Quand ils verront comment ça fonctionne et comment il vaut mieux le gérer, l'agressivité diminuera. En fait, [en WorldSBK] on est plus agressifs dans les longues courses que dans les courtes."

Bautista était là lorsque le MotoGP a expérimenté un autre changement de taille dans le format de ses week-ends, avec la mise en place de la Q1 et de la Q2 actuelles, deux séances très intenses d'un quart d'heure chacune. Et pour lui, les pilotes s'habitueront aux courses sprint de la même manière qu'ils l'ont fait à l'époque avec ce précédent changement.

"Il s'est passé la même chose quand la séance de qualifications a été divisée en Q1 et Q2", a-t-il expliqué. "Au début, il y a eu beaucoup de discussions à ce sujet, et maintenant plus personne ne remet ce format en question. Tous ces changements jouent en faveur du spectacle. Si vous partez dixième, vous devez essayer de challenger la moitié de la grille au premier virage. Donc, plus que l'agressivité, le plus important c'est la position [de départ] sur la grille."