Test Losail, J1 - Suzuki commence avec un doublé

Dernier rendez-vous de l'intersaison, les tests officiels du Qatar ont débuté ce samedi. Durant trois jours, la piste de Losail sera ouverte aux MotoGP de 13h à 20h heure locale (11h-18h en France) pour d'ultimes évaluations et ajustements destinés à valider les choix techniques en vue du championnat mais aussi à poser les bases en vue du Grand Prix qui se déroulera ici-même dans deux semaines.

Préparer le seul Grand Prix nocturne de la saison MotoGP comporte toutefois des spécificités, et c'est surtout la tranche horaire clé située entre 18h et 19h qui intéressera le plus les équipes, étant celle qui concernera les rendez-vous les plus importants du week-end de Grand Prix, qu'il s'agisse des qualifications ou de la course. À l'inverse de la dynamique que l'on avait pu observer en Malaisie lors des essais qui se sont déroulés il y a deux semaines, la piste a donc été fortement animée durant la seconde moitié de la séance, alors qu'elle était restée très silencieuse durant les premiers instants.

Il a en effet fallu attendre une heure et quart avant de voir une première machine se lancer, en l'occurrence la RC16 d'Iker Lecuona. Bientôt, l'Espagnol a été imité par un autre rookie du clan KTM, Brad Binder, puis ce fut au tour des Ducati de Danilo Petrucci et Pecco Bagnaia, avant que la quasi-totalité des pilotes n'ait franchi le pas au bout de deux heures environ.

Après quelques échanges de positions entre Franco Morbidelli et Pol Espargaró, c'est Aleix Espargaró qui s'est porté en tête avec un temps de 1'56"079, encore très éloigné toutefois des records en vigueur sur place (1'53"3 en qualifs et 1'54"9 en course). Avec quelques centièmes de mieux, Fabio Quartararo s'est emparé des commandes à son tour (1'56"025) avant que, juste derrière lui, Pol ne repasse devant son frère (1'56"069). Quelques instants plus tard, Andrea Dovizioso a signé le premier chrono en 1'55, et ce avec une marge très nette (1'55"557). Malgré une amélioration du pilote Ducati, Maverick Viñales a bientôt fait mieux (1'55"388), de même que Danilo Petrucci qui s'est intercalé entre eux (1'55"442).

La référence finale du jour allait toutefois se situer en-dessous des 1'55 au tour. Aleix Espargaró, encore lui, puis Maverick Viñales ont contribué à animer le classement en se succédant en tête aux alentours de 17h, mais c'est Marc Márquez qui a été le premier à afficher un chrono de 1'54 (1'54"823). Si le top 10 mixait l'ensemble des constructeurs engagés en MotoGP, le Champion du monde en titre était toutefois le seul à y représenter Honda. Le clan Yamaha, lui, a offert une performance plus homogène, ainsi lorsque Quartararo est remonté pour s'intercaler en deuxième position, Rossi s'est hissé au quatrième rang.

Peu après, c'est une Suzuki, celle de Joan Mir, qui est passée en tête à son tour (1'54"656). Après cette première prise de pouvoir, l'Espagnol a bientôt été remplacé par Viñales au sommet. Le pilote Yamaha a pu encore abaisser la référence dans la foulée, pour atteindre un chrono de 1'54"494, cependant Mir est parvenu à répliquer peu avant la dernière demi-heure avec une nouvelle amélioration de trois centièmes. Dernier pilote à avoir pris la piste, Àlex Rinsi occupait encore une solide septième place alors qu'approchait la conclusion de cette séance, cependant un ultime time attack l'a propulsé à son tour au sommet, avec une amélioration de deux petits millièmes par rapport à son coéquipier. C'est donc sur un double Suzuki que s'est terminée cette journée.

Au classement final, Viñales apparaît en troisième position à 0"032 du meilleur temps, le pilote Yamaha étant lui-même suivi par Danilo Petrucci, auteur lui aussi d'un time attack en fin de séance. Vient ensuite un Franco Morbidelli très actif et solidement arrimé aux premières places durant toute cette séance. Avec un temps inchangé depuis le moment où il est apparu en tête du classement, Marc Márquez occupe la sixième position, suivi par Valentino Rossi, auteur d'une amélioration dans les dernières minutes de la séance. Près de deux dixièmes plus loin, on trouve Fabio Quartararo, bien décidé cette semaine à travailler sur son rythme.

Pecco Bagnaia, Aleix Espargaró et Andrea Dovizioso se tiennent ensuite dans un mouchoir de poche. Johann Zarco est 12e, sorti du top 10 dans les dernières minutes, lors de la progression de Bagnaia. Le Français boucle ainsi son quatrième jour au guidon de la Ducati et devance la GP20 de Jack Miller. La première KTM du classement, celle de Pol Espargaró, a dégringolé au 14e rang en cette fin de séance, suivie par une Honda, celle de Takaaki Nakagami.

Le plus gros sujet de discussion du jour n'aura toutefois pas concerné les chronos, mais un sujet plus mystérieux, en l'occurrence ce qui semble être une évolution du holeshot device de Ducati. Ce dispositif permettrait aux pilotes de bénéficier de l'abaissement de l'arrière de la machine en sortie de virage à tout moment d'une course, et non plus uniquement au départ, un phénomène qui a déjà suscité l'intérêt en fin de saison dernière mais qui pourrait être en passe de s'installer sur les GP20 cette fois ouvertement.

Signalons encore deux chutes d'Álex Márquez durant la première moitié de la séance, sans conséquences pour le pilote espagnol. Jack Miller est également tombé peu avant l'entrée dans la dernière heure et Andrea Dovizioso en toute fin de séance.

Et rappelons enfin qu'Andrea Iannone est le seul titulaire à manquer à l'appel. Toujours sous le coup d'une suspension à la suite d'un contrôle anti-dopage positif, le pilote Aprilia est une nouvelle fois remplacé ici par Bradley Smith, le pilote d'essais de la marque, qui en l'état a toutes les chances d'être également au départ du Grand Prix dans deux semaines.

Test Losail, J1 - Classement à 20h

Pos. Pilote Moto Temps/Écart Tours 1 Alex Rins Suzuki 1'54"462 47 2 Joan Mir Suzuki +0"002 54 3 Maverick Vinales Yamaha +0"032 50 4 Danilo Petrucci Ducati +0"172 41 5 Franco Morbidelli Yamaha +0"238 57 6 Marc Marquez Honda +0"361 42 7 Valentino Rossi Yamaha +0"414 51 8 Fabio Quartararo Yamaha +0"612 56 9 Pecco Bagnaia Ducati +0"742 56 10 Aleix Espargaro Aprilia +0"806 41 11 Andrea Dovizioso Ducati +0"846 43 12 Johann Zarco Ducati +0"898 63 13 Jack Miller Ducati +0"968 51 14 Pol Espargaro KTM +0"987 43 15 Takaaki Nakagami Honda +1"165 41 16 Brad Binder (r) KTM +1"182 53 17 Tito Rabat Ducati +1"245 60 18 Miguel Oliveira KTM +1"275 42 19 Cal Crutchlow Honda +1"295 50 20 Iker Lecuona (r) KTM +1"673 47 21 Alex Marquez (r) Honda +2"090 57 22 Bradley Smith Aprilia +2"565 54

(r) rookie

