Parmi les huit vainqueurs différents célébrés cette saison en MotoGP, deux petits nouveaux ont décroché leur premier succès, à savoir Jorge Martín et Pecco Bagnaia. Mais à 23 et 24 ans respectivement, ils sont tous deux bien loin des records de précocité observés dans la catégorie reine des Grands Prix au fil des années.

Le record absolu en ce sens reste la propriété de Marc Márquez, qui n'avait que 20 ans et 63 jours lorsqu'il est monté pour la première fois sur la plus haute marche du podium, lors du deuxième Grand Prix qu'il disputait en MotoGP. Il battait alors la référence détenue par Freddie Spencer depuis 31 ans, dont s'étaient tour à tour rapprochés Norick Abe, Dani Pedrosa ou encore Jorge Lorenzo sans jamais parvenir à détrôner le petit prince américain des années 1980.

Fabio Quartararo a un temps pu espérer battre ce record de Márquez, lui qui a fait ses débuts dans la catégorie reine peu avant ses 20 ans et s'est rapidement retrouvé en lutte pour les meilleures places. Devenu à Jerez le plus jeune poleman de la catégorie reine, on l'a pensé en passe de s'imposer à seulement 20 ans et 14 jours, avant qu'un problème technique en décide autrement.

Quartararo a finalement dû attendre sa deuxième saison pour s'imposer, et du haut de ses 21 ans et 90 jours il avait tout de même intégré un top 10 prestigieux, faisant mieux que Valentino Rossi et Casey Stoner notamment.

Durant la saison 2022, aucun des titulaires figurant aujourd'hui sur la liste des inscrits ne pourra prétendre battre le record de Márquez, tous étant déjà trop âgés pour cela, même Raúl Fernández, le plus jeune pilote annoncé et qui aura 20 ans lors du coup d'envoi du championnat.

Les 10 plus jeunes pilotes à avoir gagné en 500cc/MotoGP :

Pilote Âge Grand Prix Marc Márquez 20 ans et 63 jours GP des Amériques 2013 Freddie Spencer 20 ans et 196 jours GP de Belgique 1982 Norick Abe 20 ans et 227 jours GP du Japon 1996 Dani Pedrosa 20 ans et 227 jours GP de Chine 2006 Randy Mamola 20 ans et 239 jours GP de Belgique 1980 Jorge Lorenzo 20 ans et 345 jours GP du Portugal 2008 Mike Hailwood 21 ans et 75 jours Tourist Trophy 1961 Fabio Quartararo 21 ans et 90 jours GP d'Espagne 2020 Valentino Rossi 21 ans et 144 jours GP de Grande-Bretagne 2000 Casey Stoner 21 ans et 145 jours GP du Qatar 2007

