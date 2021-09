Warm-up - Pecco Bagnaia confirme, Fabio Quartararo discret

C'est avec 25 minutes de retard que ce warm-up a débuté, un épais brouillard obligeant la direction de course à repousser et raccourcir les séances du Moto3 et du Moto2, et à décaler celle du MotoGP. La température ambiante était de 19°C au début de la séance, celle de l'asphalte atteignant 27°C.

Cet après-midi, les pilotes devraient utiliser un pneu dur à l'avant et un tendre à l'arrière, le seul permettant de compenser le manque de grip de cette piste. Il faisait trop frais pour utiliser le dur dans cette dernière séance avant la course et les pilotes ont donc pris la piste avec un medium à l'avant, Johann Zarco et Jack Miller étant les seuls à opter pour un tendre.

Pol Espargaró occupait la première place après la première salve de tours. Takaaki Nakagami, habitué à briller dans le warm-up, était en tête après la deuxième série de tours rapides. Aleix Espargaró a fait mieux pour 0"004 mais Nakagami a repris un net avantage, de 0"705. Son coéquipier Álex Márquez a chuté au virage 7. L'Espagnol a lui-même pris le guidon du scooter d'un photographe, pour regagner son garage au plus vite et reprendre la piste avec sa seconde machine.

Il a fallu attendre les dernières minutes de la séance pour voir un pilote battre Nakagami. Pecco Bagnaia, auteur de la pole, a pris l'avantage pour 0"030. Le pilote Ducati a conservé la première place devant Nakagami, Joan Mir, Jack Miller et Aleix Espargaró. Après des qualifications très difficiles, Álex Rins s'est classé au sixième rang, devant Jorge Martín et un Fabio Quartararo discret dans cette séance. Le Français a prévenu qu'il n'aurait probablement pas le rythme pour jouer le podium.

Enea Bastianini a réalisé le neuvième temps devant Marc Márquez. Le #93 a longtemps patienté avant de prendre la piste, peut-être pour s'économiser puisqu'il prévenait samedi ne pas avoir la condition physique nécessaire pour attaquer durant toute la course. Il n'a bouclé que six tours dans ce warm-up. Johann Zarco a réalisé le 11e temps et Valentino Rossi s'est contenté de la 15e place. Sans surprise, Maverick Viñales s'est classé à la 22e et dernière position avec une Aprilia qu'il continue de découvrir.

GP d'Aragón - Warm-up