Warm-up - Quartararo devance les Honda sur le fil

La journée de course du Grand Prix d'Allemagne MotoGP s'est ouverte ce matin par les séances de warm-up, 20 dernières petites minutes de préparation et de mise au point des machines et des hommes. Sous un ciel couvert, qui devrait rester menaçant toute la journée sans que les orages ne viennent troubler la compétition, les températures étaient encore élevées et les conditions attendues pour la course restent donc toujours aussi éprouvantes.

Plusieurs pilotes ont décidé d'entamer cette séance avec le pneu tendre à l'arrière, ce qui n'est pas forcément représentatif des choix qui seront faits pour la course, puisque celle-ci s'apparentera à un exercice d'endurance et en particulier pour le flanc gauche compte tenu des dix virages tournant dans ce sens sur la courte piste de trois kilomètres.

C'est avec cette gomme soft, associée à la medium à l'avant, que Pol Espargaró a pris les rênes du classement, améliorant lui-même le temps de référence par la suite pour le stabiliser en 1'21"404. Peu avant la mi-séance, avec la même moto et la même monte pneumatique, Takaaki Nakagami s'est porté au deuxième rang à 16 millièmes de l'Espagnol, les deux hommes étant suivis à plus de deux dixièmes par les Yamaha de Franco Morbidelli (hard-medium) et Maverick Viñales (deux pneus medium).

Avec une monte hard-medium, Joan Mir a réussi à se hisser au quatrième, puis au troisième rang et enfin à réduire de moitié son retard sur les deux leaders pour revenir à un dixième. Mais le dernier mot est revenu à Fabio Quartararo, finalement passé en tête une fois qu'il a troqué son pneu arrière medium pour un soft. Avec un temps de 1'21"341, le Français a pris six centièmes de marge sur Pol Espargaró.

Premier pilote Ducati au classement de cette séance, Pecco Bagnaia occupe la septième place, devant Marc Márquez. Invaincu sur cette piste depuis dix ans, le champion espagnol sera particulièrement observé cet après-midi alors qu'l prendra le départ depuis la deuxième ligne de la grille. Revenu de blessure lors de la dernière manche, Jorge Martín réalise lui aussi un solide week-end malgré une condition physique encore imparfaite, et on le retrouve au neuvième rang de ce warm-up, 11 millièmes derrière Márquez.

À noter qu'Aleix Espargaró est tombé dès son premier tour lancé, désarçonné par son Aprilia dans le virage 5. Qualifié en première ligne pour la première fois depuis qu'il a rejoint le constructeur italien, le pilote au numéro 41 a montré quelques difficultés à se relever, mais il a ensuite pu reprendre la piste et se classer dans le top 10 à quelques millièmes de Márquez et Martín. "La chute a été assez lourde, mais il semble aller bien", a assuré Romano Albesiano, directeur technique Aprilia Racing, au site officiel du MotoGP.

Poleman de ce Grand Prix, Johann Zarco a signé le 16e temps de ce warm-up, quatre rangs derrière Miguel Oliveira, cité parmi les plus grands favoris à la victoire aujourd'hui. Jack Miller n'est quant à lui que 20e d'une séance dont la hiérarchie n'est jamais particulièrement représentative.

Les 22 pilotes de la catégorie MotoGP ont désormais rendez-vous sur la grille de départ peu avant 14h pour le coup d'envoi de leur huitième course de la saison.

