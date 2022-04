Warm-up - Maverick Viñales domine devant Enea Bastianini

Charger le lecteur audio

Le warm-up du Grand Prix des Amériques a commencé sans Marc Márquez, en attente dans son box. Le pilote Honda avait en effet annoncé sa volonté de peu rouler lors de chacune des séances, dans le but d'arriver en forme à la course. Après des qualifications compliquées, durant lesquelles il n'a pas eu confiance, ces derniers essais étaient importants pour trouver les bonnes sensations. Il a ainsi attendu la moitié de la séance pour entrer à son tour en piste et se placer au 18e rang.

Du côté de la concurrence, ce sont les Aprilia qui ont lancé les hostilités, avec un premier chrono de référence établi par Aleix Espargaró en 2'04"827, 10 millièmes devant son coéquipier Maverick Viñales. Enea Bastianini, Jorge Martín et Fabio Quartararo complétaient le top 10.

Takaaki Nakagami est à son tour venu s'emparer du meilleur temps, avant d'être détrôné par Enea Bastianini, qui améliorait en 2'04"035. La domination Ducati des qualifications était respectée à la mi-séance avec Pecco Bagnaia, Jack Miller, Jorge Martín et Johann Zarco dans le top 10.

Les chronos ont continué de s'améliorer, et Viñales s'est imposé en leader de ce warm-up dans les dernières minutes, devant les Ducati de Bastianini et Bagnaia. En majorité rouge une partie de la séance, le classement a finalement vu la hiérarchie se rétablir sur la fin avec les deux Aprilia qui ont tenu la dragée haute à la marque italienne, accompagnées par la Yamaha de Fabio Quartararo, les Suzuki d'Álex Rins et de Joan Mir et les Honda de Marc Márquez et de Takaaki Nakagami.

Au drapeau à damier, Maverick Viñales a néanmoins conservé sa première place. Enea Bastianini et Takaaki Nakagami ont complété le top 3.

KTM toujours en difficulté

Seul KTM n'est pas parvenu à s'affirmer dans le top 10 avec une situation qui a continué d'être compliquée. Seul Brad Binder a semblé plus ou moins tirer son épingle du jeu avec un septième temps en début de séance, qui s'est peu à peu transformé en 15e position. Au-delà de la 19e place tout au long de la séance, son coéquipier Miguel Oliveira n'a pas paru trouver de véritables solutions. Le pilote Tech3 Raúl Fernández est par ailleurs parti à la faute dans le virage 12 à deux minutes de la fin.

Rendez-vous à 20h, heure française, pour la course.

GP des Amériques - MotoGP - Warm-up