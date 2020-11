Yamaha risque une pénalité pour avoir utilisé des moteurs non conformes

Motorsport.com a appris que Yamaha risque une sanction en raison d'irrégularités sur les moteurs de plusieurs de ses pilotes. Les moteurs montés sur les M1 lors du premier Grand Prix de la saison, à Jerez, étaient apparemment équipés de soupapes différentes de celles homologuées avant le début de la saison.

L'analyse menée sur les moteurs après la course l'a confirmé, et des discussions sont maintenant en cours au sein de la MSMA (l'association des constructeurs MotoGP). Yamaha est à la recherche d'arguments pour éviter une sanction qui semble désormais plus que probable, et qui pourrait nuire aux chances de titre de Fabio Quartararo et Maverick Viñales, respectivement deuxième et troisième au championnat.

Yamaha avait demandé aux autres constructeurs d'ouvrir les scellés de certains moteurs pour remplacer les soupapes en raison de problèmes de sécurité, ce qui n'a pas été possible parce que les responsables du constructeur n'ont pas apporté les documents nécessaires. Les membres de la MSMA avaient demandé une lettre du fournisseur de soupapes de Yamaha confirmant un défaut de fabrication, mais celle-ci n'a jamais été fournie.

La marque aux diapasons a retiré sa demande et précisé qu'elle pourrait finir la saison en jouant sur le kilométrage de chaque moteur. Yamaha aurait depuis réduit la puissance des moteurs afin d'éviter des problèmes. Les pilotes du constructeur japonais ont tous utilisé leurs cinq moteurs autorisés pour l'année saison mais le plus en danger est Maverick Viñales, dont le kilométrage est le plus élevé et qui sera contraint à un départ depuis les stands s'il doit utiliser un sixième moteur.