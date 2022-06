Zarco n'a pas osé prendre les risques nécessaires pour la pole

Charger le lecteur audio

Quatrième sur la grille de départ à Barcelone, Johann Zarco a manqué la première ligne pour 0"068 et la pole pour moins de trois dixièmes. Le pilote Pramac sent qu'il avait le rythme pour faire mieux mais comme souvent, il n'a pas trouvé la confiance nécessaire sur sa Ducati et n'a pas su prendre tous les risques pour réaliser le meilleur chrono possible.

"Ils ont roulé très vite", a déclaré Zarco sur Canal +. "Ce n'était pas mal, ce dernier tour était franchement correct, il aurait pu être au niveau d'un 1'38"7 mais j'ai beaucoup perdu dans le dernier secteur. J'ai tenté de faire du mieux possible mais il manque encore des choses, je ne suis toujours pas assez à l'aise."

"Sur le dernier tour, j'ai trouvé une aisance mais comme je suis toujours à la limite de tomber, l'expérience me fait retenir un peu trop le corps et je crois que c'est ça qui me fait manquer les dixièmes."

Johann Zarco a néanmoins assuré une deuxième ligne précieuse derrière les trois pilotes du moment, mais ne peut pas effacer un petit regret de ne pas avoir véritablement joué la pole : "Même avec la retenue, ça fait une belle quatrième place. Il faut tenir bon pour devenir plus fort parce que c'est une belle place, il y a du monde derrière, mais les trois de devant, surtout sur cette piste, sans doute que je pouvais les avoir. Mais il fallait assurer quelque chose et c'était quatrième aujourd'hui."

"Les trois premiers, ce sont les Trois Fantastiques en ce moment, donc je suis juste derrière, j'essaie de progresser pour être plus fort à chaque fois", a ajouté Zarco devant les journalistes. "Je pense que j'ai de bonnes chances pour la course demain."

Zarco espère avoir "le rythme pour le podium"

Le top 3 qui lui a échappé ce samedi sera l'objectif de Johann Zarco pour la course. Le Français sait qu'il aura besoin d'un bon envol, ce qu'il a rarement réussi cette année, mais aimerait aussi faire comme l'an dernier, quand il avait avalé plusieurs pilotes en délicatesse avec leurs pneus pour se classer au deuxième rang.

"Je pense que je peux avoir le rythme pour le podium parce qu'en EL4, les sensations étaient bonnes. Partir devant serait très utile : face aux autres pilotes, il sera important d'être fort dès le début pour occuper la position, et il faudra voir le comportement des autres."

"Tant qu'on peut être rapide et avoir un petit plus, c'est parfait pour avoir de l'air en fin de course et se retrouver peut-être un peu plus rapide sur la fin. J'espère que ça pourra être comme ça. Je pense que je peux avoir ça parce qu'on a fait de bons progrès aujourd'hui et si on le confirme demain, j'aurai mes chances."

Zarco estime qu'il est difficile de désigner un favori pour la course car même si Aleix Espargaró fait forte impression depuis le début du week-end, il n'est à ses yeux pas aussi dominateur qu'à Termas de Río Hondo : "On a Aleix qui est assez fort, c'est presque comme en Argentine : la piste est bonne pour lui avec ces longs virages où on est longtemps sur les gaz."

"Il est assez rapide [dans ces portions] parce que le secteur 2 est probablement son meilleur mais il a un avantage plus faible qu'en Argentine, donc si nous, les autres pilotes, on peut rester avec lui ou se battre avec lui, on ne sait pas avec certitude qui gagnera."

"Quand Pecco [Bagnaia, deuxième sur la grille] commence à être rapide, comme en qualifications, il est bon en course, donc on verra", a-t-il précisé. "Ils sont tous trop forts pour faire un pronostic."