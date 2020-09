Zarco se félicite d'un bon rythme et de la constance des pneus

Poleman et troisième de la course à Brno, Johann Zarco a connu une entame de week-end positive sur le Red Bull Ring, où il s'est hissé au sixième rang. Sentant que la météo n'allait pas être clémente l'après-midi, le pilote Avintia a immédiatement visé la performance et termine deuxième pilote Ducati, à tout de même quatre dixièmes d'Andrea Dovizioso, deuxième au terme de la journée.

"C’était bien et on a atteint l’objectif qui était le top 10 pour aller directement en Q2, et je suis heureux de l’avoir atteint car l’après-midi était difficile", a déclaré Zarco. "Les premières minutes, j’ai pu vite faire des tours rapides et j’essayais de progresser tour après tour. Après, j’ai vu que ma position ne reculait pas, bien que je n’améliorais pas, et ça veut dire que le rythme est bon pour débuter."

"J’aime cette piste et la Ducati fonctionne bien ici, on sent immédiatement que ses références sont déjà très fortes. Il y a des choses à mieux faire, mais les bases sont bonnes. On sait où l’on doit progresser grâce à Dovizioso, car il est rapide ici et je peux me comparer à lui. On sait pourquoi je perds du temps, et l'on doit trouver la confiance pour aller aussi vite que lui demain et dimanche."

Comme les années précédentes, la Desmosedici semble très performante sur le Red Bull Ring, et Zarco sait quelle est la raison à cela : "C’est la puissance de la moto, même s'il y avait plus de différence la saison dernière. Honda avait fait de bons progrès la saison dernière déjà, mais Dovi avait l’avantage. Cette année nous avons un avantage en puissance et en contrôle de puissance sur 25 tours, mais la KTM a aussi fait de bons progrès sur le moteur. Les Honda, KTM et Ducati vont toutes les trois vite."

L'autre nouveauté pour Zarco en Autriche, outre l'adaptation à la Ducati, est la construction du pneu amené par Michelin pour résister davantage en course. S'il n'a pas senti de différence sur les tours rapides, il révèle un avantage intéressant en course, puisqu'il n'a pas senti de chute de son rythme alors qu'il enchaînait les tours. Si la course vient à se dérouler sur le sec, le Français espère pouvoir moins souffrir de la dégradation qu'à Brno.

"Je ne peux pas dire que le pneu m’aide, car je suis encore en train de progresser et de trouver ma confiance pour être à l’aise sur la moto. Mais en pneus neufs ou un peu usés, j’ai le sentiment que je peux faire mieux, et c’est positif en vue de la course : on sent tour après tour qu’on peut faire mieux et ça veut dire qu’en course, on pourra avoir un rythme très constant, les pneus devraient moins se dégrader qu’en République Tchèque. Je n’ai pas su sentir une différence. Il y a une construction différente, mais c’est plus pour assurer en course et ne pas avoir de problème d’usure. Le pneu va bien et je pense qu’il ira bien sur la durée de la course."

Zarco a également identifié l'endroit précis du circuit où il perdait du temps par rapport à Dovizioso : "Je pense avoir un bon potentiel de progression car pas mal de secteurs sont très bons sauf le secteur 2, et celui qui est le plus rapide est Dovi. C’est vraiment [dû au] virage 3. Je ne perds pas énormément à l’accélération, c’est plus au freinage. Il ne suffit pas de freiner fort, c’est une gestion de la glisse et du placement de la moto, mais ça vient avec la confiance."

"On arrive vite [sur ce freinage], la cassure avant le virage fait bouger la moto et ça me perturbe avant de freiner. On voulait travailler ça cet après-midi et ça ne s’est pas fait, mais ce n’est pas plus mal d’avoir assuré le matin. J’ai confiance de pouvoir améliorer. J’ai des 'clics' à faire dans la tête, Dovizioso les a déjà faits parfaitement, mais on voit que sur le tour où j’ai roulé vite, j’ai gardé une belle marge sur ce freinage. Donc c’est positif, si j’ai pu faire 1’24’’6 avec une marge, ça ne peut que progresser."