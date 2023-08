L'Alpine A424 va faire ses premiers tours de roue

La catégorie Hypercar du FIA WEC continue de se remplir, et lors de la saison 2024, Alpine sera de la partie avec son A424, prototype répondant à la réglementation LMDh. Celui-ci est constitué d'un châssis Oreca mû par un moteur Mecachrome, qui a rugi pour la première fois le 5 juillet dernier alors que les tours de roue initiaux sont imminents : un déverminage aura lieu début août, puis un deuxième dans la seconde moitié du mois.

Par la suite, des essais plus approfondis seront menés sur plusieurs pistes parmi lesquelles le Circuit Paul Ricard, Motorland Aragón, Jerez et Portimão. La marque, qui collabore comme toujours avec l'écurie Signatech, n'a pas précisé quels pilotes seraient au volant pour ces tests ; Nicolas Lapierre, chargé du développement du prototype, devrait en toute logique être de la partie. Rappelons que les représentants actuels d'Alpine dans la catégorie LMP2 sont Olli Caldwell, André Negrão, Memo Rojas, Julien Canal, Charles Milesi et Matthieu Vaxiviere.

"Nous sommes véritablement impatients d’assister aux premiers tours de roue de l’Alpine A424", se réjouit Bruno Famin, directeur d'Alpine Motorsports. "Elle prendra véritablement vie en piste après des mois de travail acharné en coulisses de la part des équipes d’Alpine Racing aux côtés de nos partenaires. Le programme suit son cours avec le premier fire-up ainsi que nos premières séances au simulateur selon le planning initial."

"Nous entrons maintenant dans une phase où le but est de comprendre notre package pour le mettre au point, le fiabiliser, l’optimiser dans tous les domaines et évaluer les différentes options techniques. Les étapes déjà accomplies ne représentaient que les premiers jalons et le plus gros du travail reste à fournir. Les équipes d’Alpine Racing et de Signatech vont dorénavant mettre à profit leurs compétences reconnues afin de lancer ce développement crescendo au fil de l’été et après", conclut celui qui vient par ailleurs de prendre la tête d'Alpine F1 Team par intérim.