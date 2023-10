Aston Martin n'impliquera pas ses pilotes F1 en Hypercar

Aston Martin va faire son retour au sommet de l'Endurance dès 2025 en engageant la Valkyrie LMH en WEC et en IMSA, avec en point d'orgue la participation aux 24 Heures du Mans cette année-là. La structure, accompagnée par Heart of Racing, compte bien s'appuyer sur son pool de pilotes actuels, qui recouvre les pilotes GT sous contrat avec Heart of Racing/Aston Martin en IMSA et en WEC.

Interrogé sur la possible implication de Fernando Alonso, double vainqueur des 24 Heures du Mans, et/ou de Lance Stroll dans le programme Valkyrie, Adam Carter, le responsable Endurance chez Aston Martin, a lancé qu'ils avaient déjà "un travail quotidien".

"Nous avons une bonne équipe chez AMR, tout comme dans le groupe au sein du programme GT", a-t-il ensuite ajouté. "Ils seront mis à contribution pour les premiers essais et s'ils démontrent les qualités requises, ils auront l'occasion de faire leurs preuves."

Le directeur de Heart of Racing, Ian James, a appuyé les propos de Carter, en rappelant que Ferrari et Porsche ont promu avec succès des pilotes de leurs programmes GT pour leurs prototypes LMH et LMDh respectifs.

Aston Martin Valkyrie 1 / 5 Photo de: Aston Martin Aston Martin Valkyrie 2 / 5 Photo de: Aston Martin Aston Martin Valkyrie 3 / 5 Photo de: Aston Martin Aston Martin Valkyrie 4 / 5 Photo de: Aston Martin Aston Martin Valkyrie 5 / 5 Photo de: Aston Martin

"Nous avons vu dans les programmes de Ferrari et de Porsche qu'ils ont vraiment intégré leurs pilotes GT et que cela leur a réussi", a déclaré James à Motorsport.com. "Nous choisirons notre équipe parmi les pilotes actuels de Heart of Racing et d'AMR dans un premier temps, puis nous la compléterons si nécessaire."

Interrogé sur la possibilité qu'Alonso, 42 ans et actuellement sous contrat avec Aston Martin jusqu'à la fin 2024, pilote une Valkyrie après sa carrière en F1, James a répondu : "Aucune porte n'est fermée. Mais du point de vue de Heart of Racing, il n'y a pas d'ambition d'avoir un grand nom ; je ne pense pas que ce soit crucial pour le succès du programme."

Le pool de pilotes d'Aston Martin comprend actuellement Nicki Thim, Marco Sørensen, Ross Gunn, Jonny Adam, Charlie Eastwood, Valentin Hasse-Clot et Alex Riberas.

Dans un premier temps, les essais du programme Valkyrie devraient se dérouler avec une variante de la Valkyrie AMR Pro, à partir de laquelle la LMH est développée, avant le lancement d'une voiture plus aboutie.

Avec Gary Watkins