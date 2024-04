Ferrari encore en tête à Imola, Porsche se rapproche

Ferrari a encore signé le meilleur temps au cours de la deuxième séance du week-end à Imola, cette fois avec sa structure officielle.

Antonio Fuoco a placé sa 499P #50 en tête moins de 25 minutes après le début de la séance et n'a plus été menacé. Après une première séance très discrète pour les Porsche, Kévin Estre a pris la deuxième place avec la #6, tandis que Robert Shwartzman a réalisé le troisième temps en fin de séance avec la Ferrari privée d'AF Corse, qui était en tête dans la matinée.

La première Toyota, la #8 pilotée par Brendon Hartley, a conclu la journée en quatrième position, à près de huit dixièmes de la tête. En cinquième position, la Porsche Jota #12 et quant à elle à plus d'une seconde, devant trois prototypes français, la Peugeot #94, l'Alpine #36 et la Peugeot #93. La seconde Alpine, la #35, a pris la 14e place, tandis que BMW a placé un modèle dans le top 10, la #20, alors que la #15 a pris la 11e position.

La Toyota #7 a dû se contenter de la 12e place. La Lamborghini, la Cadillac et l'Isotta Fraschini sont encore plus distancées.

En GT3, le meilleur temps est encore revenu à une Corvette, cette fois fois la #81 de Charlie Eastwood, devant la Ferrari Vista AF Corse #55 et l'Aston Martin Heart of Racing. La seule interruption de séance est venue d'une voiture de la catégorie, une sortie de piste de Takeshi Kimura avec la Lexus Akkodis ASP #87 ayant entraîné un bref Full Course Yellow.

6H d'Imola - Essais Libres 2