Ferrari le plus durement touché par la BoP avant Spa

La Ferrari 499P LMH voit son poids minimum augmenté de 12 kg et sa puissance maximale réduite de 4 kW (5 chevaux) pour les 6 Heures de Spa, troisième manche du FIA WEC 2024, qui se dérouleront ce samedi.

L'ajustement de la Balance de Performance (BoP) fait suite à la performance dominante du Cheval cabré à domicile le mois dernier sur le tracé d'Imola ; une domination qui n'a toutefois pas permis de remporter la course après une double erreur tactique lorsqu'il a commencé à pleuvoir à deux heures de l'arrivée.

Dans le détail, un poids minimum de 1060 kg et une puissance maximum de 506 kW (678 ch) ont été fixés pour la Ferrari. Cet ajustement est à comparer aux gains de 4 kg de la Toyota GR010 HYBRID LMH, de la Peugeot 9X8 2024 LMH et de la Porsche 963 LMDh. Toyota et Porsche ont par ailleurs perdu 1 kW en puissance maximale et Peugeot 2 kW.

Toutes les Hypercars seront plus lourdes à Spa qu'à Imola, à l'exception de la Cadillac V-Series.R. La voiture américaine reste au poids le plus bas possible de 1030 kg, tout en perdant 1 kW de puissance. La BMW M Hybrid V8 et l'Alpine A424 ont gagné 3 kg, l'Isotta Fraschini Tipo 6 LMH Competizione 2 kg et la Lamborghini SC63 1 kg. Des réductions de puissance de 1 kW ont été appliquées à BMW et Alpine, tandis que Lamborghini a perdu 2kW. L'Isotta reste en revanche au maximum de 520 kW (697 ch).

L'Isotta Fraschini compte parmi les voitures les moins touchées par la BoP.

La publication du tableau de la BoP mardi par la FIA n'a été accompagnée d'aucune explication de la part des instances chargées de la réglementation que sont la fédération et l'Automobile Club de l'Ouest, comme à l'accoutumée. L'augmentation du poids et la diminution de la puissance reflètent, du moins en partie, les caractéristiques différentes du circuit de Spa par rapport à celui d'Imola.

Difficile de savoir s'il y a eu un ajustement de la "BoP de la plateforme" - c'est-à-dire l'équilibre entre les LMH et LMDh - pour le circuit de Spa. La nouvelle méthodologie de la BoP prévoit en effet la possibilité de procéder à des ajustements généraux lorsque l'écart entre les LMH et LMDh les plus rapides dépasse un certain pourcentage.

Une nouvelle caractéristique de la BoP qui devait être introduite cette saison, appelée "gain de puissance" et conçue pour rapprocher plus équitablement les voitures en termes d'accélération et de vitesse maximale, n'a pas été utilisée.