Ferrari maintient ses équipages Hypercar pour 2025

Antonello Coletta, responsable endurance chez Ferrari, a confirmé dans le week-end que la 449P Le Mans Hypercar #50 serait à nouveau confiée en 2025 à Antonio Fuoco, Nicklas Nielsen et Miguel Molina, alors que la #51 sera partagée par James Calado, Alessandro Pier Guidi et Antonio Giovinazzi, et ce pour une troisième saison consécutive.

L'annonce, qui a été faite à l'occasion des Ferrari Finali Mondiali, une série de compétitions monomarque qui se tenaient cette année à Imola, fait suite à la confirmation du renouvellement de contrat d'usine pour Fuoco et Molina, qui a été dévoilée samedi. Calado et Pier Guidi avaient quant à eux fait l'objet d'une prolongation de contrat à la même époque l'année dernière.

Coletta a ainsi expliqué qu'il n'y avait aucune raison de modifier la liste des pilotes pour la troisième campagne de l'équipe d'usine AF Corse en WEC. "C'est confirmé, les équipages des voitures #50 et #51 ne changeront pas, nous aurons les mêmes pilotes", a-t-il ainsi déclaré à Imola. "Les numéros 50 et 51 seront exactement les mêmes. Nous sommes satisfaits des équipages : nous avons gagné avec les deux aux 24 Heures du Mans [avec la #51 en 2023 et la #50 en 24, ndlr]."

Lorsque nous avons commencé avec la 499P et que nous avons choisi nos pilotes GT, certains n'étaient pas satisfaits. Mais même les sceptiques ont dû changer d'avis.

Coletta a souligné l'importance de la "cohérence et de la continuité" en ce qui concerne les pilotes de l'équipe Hypercar. "Lorsque nous avons commencé avec la 499P et que nous avons choisi nos pilotes GT, certains n'étaient pas satisfaits", a-t-il poursuivi. "Mais même les sceptiques ont dû changer d'avis. Les six pilotes de la 499P ont tous gagné au Mans, ce qui, je pense, valide nos choix."

Leclerc au Rookie Test, mais pas en course

Il n'y a pas eu en revanche de confirmation concernant les pilotes de l'équipe satellite sur la voiture #83 gérée par AF Corse sur une base client et conduite cette année par Robert Kubica, Yifei Ye et Robert Shwartzman. Coletta a indiqué qu'il espérait "l'annoncer juste avant la course de Bahreïn", la finale du WEC ayant lieu cette année le 2 novembre.

Il a exclu qu'Arthur Leclerc, le frère de Charles, récent vainqueur du Grand Prix des États-Unis de F1, pilote la voiture l'année prochaine, même s'il est prévu qu'il teste l'une des 499P lors des essais pour débutants du WEC à Bahreïn, le lendemain de la finale de la saison.

La Française Lilou Wadoux a également été reconduite en tant que pilote GT3 officielle Ferrari pour 2025. Photo de: Shameem Fahath

Coletta a expliqué que le plus jeune des frères Leclerc, qui figure sur la liste des pilotes de développement de l'écurie de F1, avait encore besoin d'apprendre l'endurance. Le Monégasque a été placé par Ferrari cette année dans le championnat endurance du GT Italie, qu'il dispute parallèlement à ses engagements en LMP2 en European Le Mans Series avec Panis Racing. "Notre objectif est qu'Arthur continue à se familiariser avec l'endurance et qu'il ait la possibilité de piloter l'un de nos prototypes à l'avenir", a déclaré Coletta.

Davide Rigon, Alessio Rovera, Daniel Serra et la Française Lilou Wadoux, qui font tous partie de la liste des pilotes GT3 de l'usine Ferrari, ont également vu leur contrat prolongé jusqu'à l'année prochaine.

On rappellera que cette dernière est engagée cette saison par Ferrari dans le championnat Super GT japonais, qu'elle dispute au volant d'une 296 GT3 de l'écurie PONOS Racing, la jeune Amiénoise étant devenue la première femme à monter sur un podium de la série nipponne, lors de sa deuxième place décrochée avec son équipier Kei Cozzolino sur le circuit de Sugo.