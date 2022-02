Rast et Nato parmi les pilotes WRT en WEC

Charger le lecteur audio

Le Team WRT a annoncé la composition définitive de ses équipages pour la saison 2022 du FIA WEC, à laquelle l'équipe belge participera avec deux Oreca 07 LMP2. On connaissait déjà un pilote par voiture depuis l'officialisation à la mi-janvier de Sean Gelael et Rui Andrade. Désormais, les deux trios sont complets.

René Rast rejoint ainsi la structure qui est pressentie pour accompagner Audi en LMDh à partir de 2023, alors que le pilote allemand est lui-même impliqué dans le développement du futur prototype de la marque aux anneaux. Il partagera le volant de l'Oreca #31 avec Sean Gelael et Robin Frijns, disputant ainsi à 35 ans sa première saison complète en WEC après y avoir fait une apparition victorieuse avec G-Drive en 2016. Son programme sera mené parallèlement à son engagement en DTM, où il fera son retour après un an d'absence.

"Je suis vraiment heureux d'être en WEC avec l'équipe championne en titre", se réjouit-il. "Bien sûr, je connais très bien le Team WRT et je sais à quel point ils sont bons. J'ai hâte de travailler à nouveau avec eux et avec mes coéquipiers, Sean et Robin, qui sont deux pilotes excellents et rapides. J'espère que nous réussirons ensemble et que nous réitèrerons ce que l'équipe a accompli l'an dernier."

Vainqueur l'an dernier du championnat en LMP2 avec Robin Frijns et Charles Milesi, Ferdinand Habsburg passera sur l'Oreca #41, où il fera équipe avec Norman Nato et Rui Andrade. Cette deuxième auto sera exploitée en collaboration avec Realteam.

"WRT est devenu comme ma seconde famille ces deux dernières années, donc c'était évident pour moi de continuer avec eux pour défendre nos titres ensemble, et il n'y a pas meilleure option que choisir les champions en titre", souligne-t-il. "Nous avons placé la barre très haut l'an dernier mais je sais de quoi ils sont capables. Je suis vraiment enthousiaste à l'idée de partager la voiture de Realteam avec Rui et Norman, et j'ai hâte d'être à Sebring !"

À la tête de l'équipe belge, Vincent Vosse se réjouit de dévoiler cet effectif riche après une première saison qui a dépassé toutes les attentes dans une catégorie LMP2 où le team débutait.

"Nous sommes ravis de dévoiler nos équipages WEC 2022 avec de tels grands noms", insiste-t-il. "Tous les pilotes ont un superbe CV, de grandes qualités et ils connaissent l'équipe. Nous avons une tâche difficile qui nous attend, car reproduire le succès que nous avons connu en FIA WEC ne sera pas facile. Ces équipages solides seront précieux pour faire face à la forte concurrence attendue, à l'heure où le niveau augmente beaucoup en WEC avant 2023."