Pour Toyota, les équipes clientes peuvent aussi engager des LMH

Charger le lecteur audio

Les grands débuts du LMDh sont pour cette année. Deux ans après l'introduction de la catégorie Hypercar, ce sont les prototypes pensés pour les championnats IMSA SportsCar et FIA WEC qui vont bientôt prendre la piste en compagnie des LMH.

Contrairement à cette division, représentée par Toyota, Peugeot ou encore Ferrari, où chaque constructeur doit développer à la fois châssis et moteur, celle du LMDh a été pensée pour les petits portefeuilles : chaque voiture repose sur un châssis LMP2 conçu par un fournisseur sélectionné par la FIA et un système hybride standard, le tout pour un prix fixe.

Le LMDh représente donc une solution financièrement intéressante pour les structures privées désireuses de s'engager au sommet de l'Endurance et jouer la victoire lors d'épreuves prestigieuses telles que les 24 Heures du Mans ou le 24 Heures de Daytona. Porsche a notamment déjà vendu sa 963 aux équipes Jota et Proton en WEC et à JDC-Miller en IMSA. À l'inverse, aucune équipe ne s'est montrée intéressée par l'acquisition d'un châssis LMH.

Pourtant, chez Toyota, on estime qu'une ou plusieurs LMH privées peuvent être une réalité. "C'est tout à fait possible, il serait possible d'avoir des équipes clientes en LMH", a affirmé Pascal Vasselon, directeur technique de Toyota Gazoo Racing.

La Porsche Penske #7 et la Cadillac V-LMDh #02 de Chip Ganassi Racing en essais à Daytona.

Pour l'expliquer, le Français a pointé du doigt la faible différence de budget entre LMDh et LMH. Selon Vasselon, le coût d'exploitation d'un programme LMDh est équivalent à celui d'un programme LMH en raison de nombreux tests effectués par les équipes et constructeurs de la catégorie au cours des derniers mois.

"La voiture LMDh s'est avérée être un peu plus chère que prévu", a ajouté Vasselon. "Au final, ça ne devrait pas être si différent [entre LMDh et LMH]. En ce moment, quand vous voyez les essais intensifs [de certains constructeurs], c'est sûr que ça fait beaucoup dans le budget. Au final, que vous fassiez des essais avec une LMDh ou une LMH, vous ne devriez pas disposer d'un nombre énorme de journées d'essais, ce qui a un impact."

Le Français a également précisé que la mise sur le marché de la GR010 Hybrid, double tenante du titre en WEC, ne faisait pas partie des plans de Toyota pour le moment : "Si vous me demandez [si] c'est notre stratégie en ce moment, c'est non."

Depuis l'annonce de son retour dans la catégorie reine de l'Endurance, fin 2020, Porsche a multiplié les séances d'essais en Europe et en Amérique du Nord en 2022 afin de perfectionner le développement de la 963 LMDh. Mais pas de quoi confirmer les propos de Vasselon, si l'on se fie à Thomas Laudenbach.

Interrogé par Motorsport.com sur une éventuelle sous-évaluation des dépenses nécessaires pour mener un programme LMDh, le responsable de la compétition chez Porsche a répondu : "Non, je ne dirais pas ça, pas dans l'ensemble. Je pense qu'avec le concept d'une LMDh, vous avez une liberté restreinte mais vous avez quand même une liberté dans suffisamment de domaines pour qu'un constructeur puisse montrer ses capacités. Pour moi, c'est un bon compromis entre le contrôle des dépenses et la liberté dont vous disposez en construisant votre propre voiture. [...] Non, je ne dirais pas que cela s'est avéré plus coûteux que ce que nous pensions au départ."

Avec Rachit Thukral