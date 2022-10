Championnat - Rovanperä sacré deux rallyes avant la fin !

Charger le lecteur audio

Kalle Rovanperä n'aurait pu rêver mieux comme cadeau d'anniversaire. Au lendemain de ses 22 ans, le Finlandais est en effet devenu le Champion le plus précoce de l'Histoire, battant ainsi le précédent record qui datait de 1995 et le titre de Colin McRae à l'âge de 27 ans. Ainsi, le pilote Toyota n'a pas fait les choses à moitié en remportant, au-delà de la couronne mondiale, à la fois l'épreuve néo-zélandaise et la Power Stage.

Celui-ci a ainsi renoué avec le niveau d'excellence qu'on lui avait connu lors de la première partie de saison, réalisant son quatrième carton plein de l'année après ceux du Rallye de Croatie, du Rallye du Portugal et du Rallye d'Estonie. C'est par ailleurs la première fois depuis l'Estonie, mi-juillet, que Rovanperä reprend des points à son adversaire Ott Tänak.

L'écart avait en effet fondu depuis de 98 à 53 unités mais le Champion du monde 2022 a réussi à inverser la tendance aux antipodes. Dans l'obligation de reprendre au minimum sept points au pilote Hyundai (huit points s'il n'avait pas décroché la victoire) ce week-end s'il voulait enfin recevoir les lauriers après deux reports, le Finlandais a finalement marqué 11 unités de mieux que son rival, et ne peut donc plus être rejoint au classement.

Derrière les deux hommes, peu de changements à signaler : Thierry Neuville profite cependant du zéro pointé d'Elfyn Evans pour prendre un peu d'air et afficher désormais 28 points d'avance sur le Gallois. Ce dernier n'est d'ailleurs pas le seul en WRC à avoir fait chou blanc en Nouvelle-Zélande, Takamoto Katsuta – qui a essuyé son tout premier abandon de la saison – et Craig Breen étant dans le même cas.

Ogier a assuré le doublé pour Toyota, et entame ainsi idéalement la dernière ligne droite du championnat.

Retour réussi pour Ogier

Un peu plus bas dans la hiérarchie, on peut noter le retour de Sébastien Ogier dans le top 10. Grâce à sa deuxième place du jour, l'octuple Champion du monde passe en effet du 11e au huitième rang, dépassant ainsi son compatriote Sébastien Loeb mais aussi Gus Greensmith et Dani Sordo. Alors qu'il participera aux deux dernières manches de la saison, le Gapençais va sans doute monter encore d'un cran devant Esapekka Lappi, et peut même viser la sixième place détenue par Breen si les vents sont favorables.

Chez les constructeurs, enfin, le doublé de Toyota, regroupant les deux derniers Champions en date de la discipline, permet à la marque japonaise de caracoler plus que jamais en tête avec une avance qui culmine à présent à 81 unités sur Hyundai.

Championnat constructeurs / équipes

Pos. Équipes Points 1 Toyota Racing 455 39 44 43 49 25 46 52 41 42 23 41 - - 2 Hyundai Motorsport 374 13 34 37 32 45 23 27 40 42 48 33 - - 3 M-Sport Ford 224 42 17 20 14 26 23 14 18 14 26 10 - - 4 Toyota Gazoo Racing WRT NG 112 8 14 8 12 11 15 11 10 11 12 0 - -