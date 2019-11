Citroën pourrait quitter le WRC avec effet immédiat

Citroën a fait son retour en WRC en 2017, après une année passée hors de la discipline pour développer la C3 WRC. La voiture conçue par le constructeur français a été la moins victorieuse des quatre machines vues en WRC depuis. Motorsport.com a contacté Citroën Racing et sa société mère PSA Motorsport, mais aucune des deux entités n'a fait le moindre commentaire.

Selon les informations de Motorsport.com, le directeur de Citroën Racing Pierre Budar s'est engagé dans des discussions concernant l'avenir de l'équipe à un échelon très élevé avec Linda Jackson, PDG de Citroën, pendant et après le décevant Rallye de Catalogne le mois dernier. La situation de Linda Jackson chez Citroën est elle-même à l'étude, alors que des rumeurs disent qu'elle sera remplacée par le Français Vincent Cobee, ancien directeur de la production chez Mitsubishi.

Les spéculations autour d'un retrait de Citroën du WRC se sont intensifiées avec l'annonce faite mercredi par PSA d'un retour de Peugeot en WEC à partir de 2022. L'autre engagement de PSA sur la scène mondiale du sport automobile demeure, avec DS en Formule E. Une source a indiqué à Motorsport.com : "Citroën est à nouveau retiré du rallye, c'est certain à 99%".

Cette saison, Citroën a mis en place un programme avec deux voitures, axé sur la défense du titre mondial des pilotes pour Sébastien Ogier. Le problème de direction assistée qui a écarté Ogier de la tête du rallye en Espagne le mois dernier avait également mis fin à son espoir de décrocher un septième titre mondial. Un problème moteur rencontré par son coéquipier Esapekka Lappi s'était ajouté au calvaire de l'équipe, avec un abandon à la clé.

En trois années de compétition, la C3 WRC n'a remporté que six des 40 manches WRC disputées. Au sommet de sa domination, Citroën avait remporté 36 des 56 rallyes courus avec la C4 WRC. La marque avait également la mainmise sur les championnats pilotes et constructeurs, avec 17 titres conquis entre 2003 et 2012.

Un retrait de Citroën du WRC permettrait à Ogier d'être libre de rejoindre Toyota Gazoo Racing pour la saison prochaine. En revanche, pour Lappi les options sont plus limitées. Il avait quitté Toyota il y a un an, et M-Sport Ford serait probablement sa seule opportunité.