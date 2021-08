ES19 - Neuville proche de la victoire, Rovanperä solide troisième

Avant d'aborder la Power Stage de Spa-Francorchamps qui offrira des points supplémentaires aux cinq pilotes les plus rapides, les 76 équipages encore en course ont effectué une dernière répétition dans le secteur chronométré de Stavelot et ses 9,05 km.

Leader depuis vendredi matin, Thierry Neuville s'est rapproché un peu plus d'une victoire après laquelle il court depuis 18 mois et son dernier succès décroché au Rallye Monte-Carlo 2020. Le Saint-Vithois n'est désormais plus qu'à 11,21 km d'une victoire sur ses terres. Derrière son coéquipier, Craig Breen s'est contenté de rallier l'arrivée sur un train de sénateur (huitième temps à 10"1) après avoir frisé la correctionnelle à la suite d'un contact sur un talus (ES17). Sur la dernière marche du podium, Kalle Rovanperä s'est quant à lui offert un matelas de 5"0 face à Evans.

Ralenti par une crevaison lors du premier passage dans cette spéciale qui l'a définitivement écarté du podium, Sébastien Ogier a cette fois pu s'exprimer totalement en exploitant toute la largeur du circuit et même les bas-côtés. Alors qu'il a clairement indiqué que la suite de sa carrière s'orienterait à l'avenir vers les circuits et l'Endurance, il a profité, un peu plus que les autres, des libertés offertes par le WRC avant de devoir se plier à l'avenir à des règlements nettement stricts à cet égard.

Sur ces spéciales atypiques, Ott Tänak a retrouvé le sourire et un peu de plaisir au volant de la i20 Coupe WRC en enchaînant son deuxième meilleur temps consécutif de la matinée, le troisième du week-end.

Le rallye se termine ce dimanche à partir de 12h18 avec la Power Stage de Spa-Francorchamps, à suivre dans son intégralité sur Motorsport.com.

Scratchs de la matinée

ES17 : K. Rovanperä

ES18 : O. Tänak

ES19 : O. Tänak

Rallye d'Ypres-Belgique - Classement après l'ES19