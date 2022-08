Evans, un retour à la victoire sans cesse repoussé

Charger le lecteur audio

Encore raté ! Elfyn Evans est à nouveau passé tout près de la victoire dimanche dernier lors du Rallye d'Ypres, à l'issue duquel il a terminé deuxième derrière Ott Tänak. L'épilogue malheureux d'un nouveau duel perdu cette saison, alors que le Gallois a terminé à cette même position lors de quatre des six dernières épreuves disputées.

En effet, dauphin de son coéquipier Kalle Rovanperä au Portugal, au Safari Rally ainsi qu'en Estonie, le Britannique pensait avoir le champ libre vendredi matin après l'ES2 lorsque le Finlandais a commis sa première faute notable cette saison. Las, une crevaison lente et une pénalité de dix secondes (pour avoir pointé en retard au départ de l'ES8) dans l'après-midi l'ont rapidement relégué derrière le duo de pilotes Hyundai emmené par Thierry Neuville.

Jusqu'à l'abandon de ce dernier samedi après-midi dans l'ES15, ce qui a ravivé l'espoir d'un succès chez Evans alors que l'écart le séparant de Tänak n'était alors que de 3"2. Un magnifique duel s'est dès lors engagé entre les deux hommes, l'Estonien parvenant à repousser dans un premier temps le pilote Toyota à 8"2 à l'issue de la deuxième étape.

Un écart qui était sans doute trop important pour pouvoir être comblé dimanche, alors qu'il ne restait plus que quatre spéciales à couvrir, avec en tout et pour tout 51,34 km de tronçons chronométrés. Malgré deux scratchs en ouverture de la journée, Evans a donc dû se contenter de la deuxième place, à cinq secondes du Champion du monde 2019.

Pas de quoi satisfaire l'intéressé, qui pouvait regretter ces fameuses dix secondes de pénalité qui ont finalement inversé le résultat final. "Vous ne pouvez jamais vous satisfaire de finir deuxième, mais je dois dire que cela a été un solide week-end dans l'ensemble", a expliqué le Gallois, qui a également fini en deuxième position dans la Power Stage. "On a simplement joué de malchance par moments, mais cela fait partie du rallye et cela fait partie du jeu. La voiture s'est avérée performante et cela a été sympa de pouvoir se battre dès le début du rallye. On a bien progressé lors de la dernière journée au niveau des réglages, et je suis très content d'où on a terminé à la fin de l'épreuve."

Pour la quatrième fois cette saison, Evans doit se satisfaire de la deuxième place. Il faut remonter au Rallye de Finlande 2021 pour trouver trace de la dernière victoire du Gallois.

Evans passe devant Neuville au championnat

Si sa deuxième place peut paraître rageante à Evans, elle lui permet tout de même de grimper à la troisième place du championnat devant le malheureux Thierry Neuville. Le patron de l'équipe Toyota, Jari-Matti Latvala, s'est pour sa part voulu fataliste et a tenu à souligner le bon week-end d'ensemble de son pilote. "Elfyn est passé près de la victoire, mais cela a été un bon week-end pour lui. Il a bien attaqué dans la matinée [dimanche], mais l'écart était tout simplement un peu trop important alors qu'il ne restait que quatre spéciales à disputer."

Au moins son résultat au Rallye d'Ypres permet-il de confirmer la bonne dynamique du Gallois, qui n'est qu'à 15 points de Tänak au classement des pilotes. De quoi lui donner une source de motivation supplémentaire à l'heure d'aborder les dernières manches de la saison.