Balayeur au Mexique, Rovanperä se satisfait des points pris

Kalle Rovanperä a terminé le Rallye du Mexique à une lointaine quatrième place. Pour la première manche sur terre de la saison, le Champion du monde en titre a rallié l'arrivée à 1'55"3 du vainqueur, son coéquipier Sébastien Ogier.

Contraint de s'élancer en deuxième position dans les spéciales du vendredi, Rovanperä en est devenu le balayeur durant la boucle du matin à la suite de l'avarie moteur d'Ott Tanak. Cette position de départ désavantageuse sur terre a compromis sa stratégie pneumatique, menant à une perte de temps de 59,7 secondes à la fin de la journée de vendredi.

Exclu de la lutte pour la victoire dans le groupe de tête, Rovanperä s'est focalisé sur les cinq points bonus de la Power Stage, en toute fin de rallye. Cependant, une rare erreur du pilote Toyota s'est traduite par un choc contre un arbre ayant arraché une partie de l'aileron arrière de sa GR Yaris. Mais pas de quoi décevoir le pilote, qui se satisfait de son résultat final compte tenu des circonstances.

"Pour être honnête, ça a été un week-end difficile. Je suis sorti de la bataille [pour la victoire] le vendredi en ouvrant la route, à cause de la position de départ, nous nous sommes tout le temps un peu éloignés [des pilotes de départ] pour le reste du week-end", a-t-il indiqué.

Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT

"J'en attendais un peu plus avec la Power Stage. J'ai beaucoup attaqué et donné tout ce que je pouvais, mais nous avons perdu l'aileron arrière en allant un peu au large. Après ça, je n'avais plus le rythme sans l'aileron arrière. Ce sont d'assez bons points en ayant balayé la route, nous avons fait de notre mieux et nous devons simplement prendre ce que nous pouvons prendre."

Rovanperä a quitté le Mexique en reculant à la troisième place du championnat. Le Finlandais accuse désormais un point de retard sur Thierry Neuville et quatre sur le leader Ogier, qui dispute un programme partiel.

À noter qu'en plus de se concentrer sur la conquête d'un second sacre en Championnat du monde des Rallyes, Rovanperä prendra part en 2023 à quatre épreuves du Championnat européen Drift Masters au volant d'une Toyota GR Supra. "Ce sera une année chargée mais amusante", a-t-on pu lire sur les réseaux sociaux du pilote.