Lappi met son crash sur le compte d'une trop grande prudence

Esapekka Lappi pouvait-il remporter le Rallye du Mexique ? Le Finlandais pourra en tout cas nourrir quelques regrets après l'issue de l'épreuve qui s'est avérée brutale pour le pilote et sa Hyundai. En tête de l'épreuve après la journée de vendredi, l'une de ses meilleures en carrière selon ses propres mots au soir de la seconde étape, il s'est violemment accidenté dès la première spéciale du lendemain, offrant sur un plateau les commandes du rallye à son principal adversaire, Sébastien Ogier.

Plus de peur que de mal toutefois pour Lappi et son copilote Janne Ferm face à la scène de désolation laissée par l'accident. Le Finlandais a perdu le contrôle de sa i20 N au sommet d'une petite crête avant de toucher le talus sur la droite et d'être envoyé en tête-à-queue pour finalement terminer sa course en percutant par l'arrière et de plein fouet un poteau électrique, délogé de son emplacement dans l'impact.

Alors que le poteau reposait sur la Hyundai accidentée, de l'huile provenant d'un réservoir placé au sommet est tombée sur sa voiture et a ruisselé jusqu'au compartiment moteur, ce qui a déclenché un petit incendie. Il a fallu recourir à son extincteur pour contrôler le départ de flammes mais celui-ci a fini par se vider ; Gus Greensmith, arrivé par la suite en WRC2, lui a donné le sien pour qu'il puisse continuer à combattre l'incendie. Des pompiers sont finalement intervenus pour y mettre fin.

Esapekka Lappi regarde sa Hyundai accidentée.

S'exprimant sur l'accident, Lappi estimait ne pas avoir trop attaqué, au contraire : "Cela peut vous paraître fou, mais j'avais l'impression de rouler trop lentement. Lorsque vous pilotez de manière plus sûre, c'est en fait plus difficile et je crois justement que c'est ce qui s'est passé. J'ai roulé un peu trop prudemment. Je pense que j'ai été un peu pris au dépourvu."

"Il y a un virage à droite et un virage à gauche sur une crête, donc je pense que j'ai été un peu piégé par ce virage. Il y a eu un retard en entrée du gauche et nous sommes sortis large à l'endroit où la sortie se rétrécit et nous avons heurté un talus qui nous a fait immédiatement partir en tête-à-queue, puis nous avons heurté le poteau électrique avec l'arrière."

"C'est très malheureux. C'est difficile à avaler, mais d'un autre côté, quand vous vous battez pour la victoire, vous devez toujours attaquer et peut-être que je n'ai pas attaqué assez fort. Je n'avais pas le bon rythme et je n'avais peut-être pas le même flow que lorsque vous poussez et attaquez vraiment, j'étais juste un peu trop en retard sur l'entrée."

Le Finlandais a en tout cas bien cru que la Hyundai allait être engloutie par les flammes, et il a salué l'intervention de Greensmith : "J'ai cru que nous allions perdre la voiture, mais Gus m'a donné un extincteur et nous avons presque réussi à l'éteindre, puis les pompiers sont arrivés et ont terminé le travail. J'étais sûr que nous allions perdre la voiture."