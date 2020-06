Pirelli choisit la Citroën C3 WRC et Mikkelsen pour ses tests

Futur manufacturier unique du WRC, Pirelli va reprendre son programme d'essais pour préparer 2021 à la mi-juillet. La firme de Milan a dévoilé le package choisi pour mener à bien ces tests, alors qu'il lui fallait une auto suffisamment représentative des besoins ainsi qu'un pilote expérimenté à son volant. Parmi les candidats évoqués dernièrement, Andreas Mikkelsen a été retenu. Le Norvégien de 31 ans conduira donc ces essais avec son habituel copilote, Anders Jæger.

Concernant l'auto, Pirelli a sélectionné la Citroën C3 WRC, qui arborera une livrée distinctive aux couleurs de la marque dès les premiers tours de roue prévus en Sardaigne. Ce choix apparaît assez naturel puisque le constructeur français s'est retiré de la discipline en fin de saison dernière mais peut proposer une voiture très récente et en adéquation avec le niveau de performance actuel dans le championnat.

L'objectif des tests à venir est évidemment de récolter un maximum de données, après un développement qui a pris un peu de retard en raison de la crise du coronavirus. En Sardaigne, sur une surface particulièrement abrasive et par des températures élevées, Mikkelsen testera les pneus durs. Pirelli mènera son programme d'essais à la fois sur terre et sur asphalte.

"Nous avons sélectionné la meilleure combinaison voiture-pilote pour voir où nous en sommes dans notre développement, qui s'est poursuivi sans relâche à travers des tests en laboratoire tout au long du confinement", explique Terenzio Testoni, directeur des activités rallye chez Pirelli, sur le site officiel du WRC. "La C3 WRC, qui n’est actuellement pas utilisée en mondial, est extrêmement représentative en termes de performances et nous permet de développer les pneus 2021 de manière équitable pour tous. C'est une priorité pour tout manufacturier unique. Andreas est également un pilote expérimenté reconnu pour son professionnalisme et son retour sur les pneus. Ces derniers devront démontrer à la fois performances et fiabilité pour proposer un package complet, ce qui est toujours le plus grand défi en rallye."

Voir aussi :