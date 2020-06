Quartararo a découvert les sensations du WRC

Un événement spécialement organisé en Toscane a permis à des pilotes moto de découvrir les sensations du rallye, notamment grâce à l'implication de Hyundai Motorsport d'un côté et de Petronas Yamaha de l'autre. Accompagnés par des pilotes de Moto2 et Moto3, Fabio Quartararo et Franco Morbidelli ont pu piloter une Hyundai i20 R5 sur une courte spéciale de 3 km. Avant des sensations plus fortes lorsqu'ils sont devenus copilotes de Dani Sordo à bord de la Hyundai i20 Coupe WRC sur un parcours de 6 km.

"C'était vraiment une chouette expérience, d'abord en pilotant la Hyundai i20 R5", confie Quartararo. "Malheureusement ce n'était que pour deux tours, mais piloter une voiture de rallye était très particulier. L'expérience de copilote dans la R5 et dans la Hyundai i20 Coupe WRC était super et incroyable. Je crois que c'était l'une des plus belles expériences que j'ai jamais connues. On sent vraiment la vitesse et c'est incroyable de voir à quelle vitesse ils peuvent aller sur de si petites routes. J'espère revenir et piloter un peu plus."

Passer du temps avec le pilote français n'était pas nouveau pour Dani Sordo, qui s'entraîne parfois avec lui en Andorre. L'Espagnol a également partagé son expérience avec les jeunes pilotes moto Marco Bezzecchi, Luca Marini, Andrea Migno et Celestino Vietti.

Aux yeux d'Andrea Adamo, directeur de l'équipe Hyundai en WRC, ce moment a offert une belle bouffée d'oxygène après une période très compliquée, tandis que le Championnat du monde des Rallyes est toujours en suspens.

"Après la situation à laquelle nous avons tous fait face, c'était appréciable de créer quelque chose avec de la bonne humeur et qui permette à chacun de retrouver un peu de normalité", souligne-t-il. "Pour moi, c'était surtout agréable de voir Hyundai permettre un échange entre des sports sur deux et quatre roues, ainsi qu'entre nos propres activités. Nous avons fait venir nos clients, Hyundai Rally Team Italie avec notre i20 R5, et notre équipe WRC."

